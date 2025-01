Stasera in tv (3 gennaio): De Martino 'dilaga' senza Striscia e Barbero riappare in tv dopo la pensione Cosa vedere stasera in tv? Ecco i programmi in prima serata oggi venerdì 3 gennaio: dai successi tv di In viaggio con Barbero e Affari Tuoi, alla Supercoppa

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 3 gennaio 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata che si appresta ad essere ricca e variegata di proposte, anche se una in particolare spicca nettamente sulle altre.

Stasera in tv (3 gennaio), cosa vedere: Barbero su La7, Monica Setta su Rai 2

La prima serata del 3 gennaio 2025 offre un’ampia varietà di programmi per soddisfare i gusti di tutti i telespettatori. Su Rai 1, la serata inizia con il classico appuntamento con Affari Tuoi, seguito dalla messa in onda della magica favola di Cenerentola. Su Rai 2, viene trasmesso il programma Storie di donne al bivio, il format di Monica Setta che racconta storie di coraggio e cambiamento, reduce dal buon risultato di share (5%) ottenuto in occasione del debutto in prime time dello scorso 27 dicembre. La programmazione delle reti Mediaset si fa altrettanto interessante: su Canale 5, gli appassionati di calcio potranno seguire la Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan, un evento imperdibile per gli amanti dello sport che costringerà Striscia la Notizia a fermarsi ancora dopo il primo stop di ieri.

Su La 7, invece, riflettori puntati sul mitico Alessandro Barbero che torna in prime time con il suo programma In viaggio con Barbero nella sua prima uscita televisiva dopo la pensione: lo scorso ottobre, infatti, il prof piemontese ha lasciato l’università del Piemonte Orientale, dove insegnava dal 2002. Stavolta la puntata della sua trasmissione sarà al racconto del caso di Giacomo Matteotti, il deputato sequestrato e ucciso dal regime fascista nel 1925. Il tema trattato da Barbaro è ispirato anche dal giorno di messa in onda del programma: fu proprio il 3 gennaio del 1925, esattamente 100 anni fa, che Benito Mussolini davanti al Parlamento si prese la "piena responsabilità politica, morale e storica" del clima nel quale l’assassinio si era verificato. Quel discorso, passato alla storia, segnò di fatto l’inizio della dittatura fascista che avrebbe strozzato l’Italia nel ventennio successivo.

I film in tv stasera: Un’impresa da Dio, Beast, Tremila anni di attesa

Stasera in tv ci saranno anche diversi film, una scelta caratteristica di molti canali durante il periodo festivo. Rai 3 proporrà Tremila anni di attesa, una pellicola suggestiva con Idris Elba nei panni di un genio della lampada dal passato travagliato. Su Italia 1 va in onda Un’impresa da Dio, una commedia con Steve Carell e Morgan Freeman adatta a tutta la famiglia, mentre Rete 4 punterà sul thriller in prima visione Beast, per una serata all’insegna dell’adrenalina. Per chi preferisce i canali tematici, su Iris va in onda il dramma soprannaturale Hereafter, su TwentySeven la commedia romantica Molto incinta e su Cine 34 la spassosa avventura Scappo a casa. Una serata ricca di proposte per ogni genere e interesse.

