Stasera in tv (28 marzo): Can Yaman 'trasloca' e Clerici-De Martino coppia d'oro Rai, ma spunta un rivale terribile Cosa vedere stasera in tv? Ecco i programmi in prima serata oggi venerdì 28 marzo: dal successo di Io canto Senior, fino alle inchieste di Quarto Grado

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 28 marzo 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata che si appresta ad essere ricca e variegata di proposte, anche se una in particolare spicca nettamente sulle altre.

Stasera in tv (28 marzo), cosa vedere: Antonella Clerici su Rai 1 contro il ‘Tradimento’ di Canale 5

La prima serata di venerdì 28 marzo 2025 offre una programmazione variegata per tutti i gusti. Su Rai 1 andrà in onda The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici e dedicato agli over 60 che continuano a coltivare la loro passione per il canto. Lo spettacolo, che permette agli artisti di esibirsi di fronte a una giuria di esperti, si conferma un appuntamento fisso per gli appassionati del genere e dominatore assoluto del venerdì sera, come testimonia il 24% di share conquistato la scorsa settimana. Prima di questo, il pubblico potrà seguire un’altra istituzione della televisione italiana: Affari Tuoi, il gioco dei pacchi che da anni tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori con la sua combinazione di fortuna e strategia.

Dall’altro lato, su Canale 5, terminato il ciclo di puntata de Le onde del passato, l’appuntamento è con Tradimento, una soap avvincente che scava nelle dinamiche più oscure delle relazioni umane. Inizialmente, il palinsesto odierno prevedere la messa in onda della seconda puntata de Il turco, ma i vertici del Biscione hanno deciso di far slittare di due settimane la miniserie con protagonista Can Yaman. Se The Voice Senior si concentra sull’emozione e sulla celebrazione della musica, Tradimento promette una serata carica di suspense e colpi di scena. Il pubblico si troverà dunque a scegliere tra due contenuti molto diversi: da una parte, la leggerezza e la passione del canto, dall’altra, una narrazione intensa e coinvolgente.

Su Rai 2, invece, andrà in onda il film Déjà Vu – Corsa contro il tempo, un thriller che mescola azione e fantascienza, con un cast guidato da Denzel Washington. La trama ruota attorno a un agente federale coinvolto in un’indagine che sfida le leggi del tempo per prevenire una tragedia. Questo titolo è una scelta ideale per chi cerca un mix di adrenalina e intrighi. Rai 3 propone Newsroom, un programma di approfondimento che offre un’analisi critica e dettagliata sugli eventi di attualità, con interviste e dibattiti su temi di grande interesse. Chi è alla ricerca di informazione e riflessione troverà qui una valida alternativa. Italia 1 punta invece sull’azione con Io vi troverò, il thriller che vede Liam Neeson nei panni di un ex agente della CIA impegnato in una disperata missione per salvare la figlia rapita. Con sequenze mozzafiato e un ritmo serrato, questo film è perfetto per gli amanti del genere. Su Rete 4, l’appuntamento è con Quarto Grado, il programma di approfondimento che analizza casi di cronaca nera con inchieste dettagliate e interventi di esperti.

Infine, per chi preferisce il cinema, ci sono diverse proposte interessanti: su Iris va in onda Richard Jewell, su TwentySeven Rush Hour, mentre su Cine 34 sarà trasmesso Scuola di ladri – Parte seconda. Un’offerta ampia che permette a tutti di trovare il contenuto più adatto ai propri gusti per una serata di intrattenimento televisivo.

