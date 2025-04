Stasera in tv (4 aprile), Antonella Clerici senza rivali e Canale 5 rischia (ancora) il tracollo. Perché Cosa vedere stasera in tv? Ecco i programmi in prima serata oggi 4 aprile: dal nuovo appuntamento con The Voice Senior alle inchieste di Quarto Grado e Tradimento..

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 4 aprile 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata che si appresta a essere ricca e variegata di proposte d’ogni tipo: dai talent agli show comici, dai talk ai film. Ecco il meglio dei palinsesti in chiaro del prime time.

Stasera in tv (4 aprile), cosa vedere: la Clerici inarrestabile contro Quarto Grado e Tradimento

La prima serata del 4 aprile 2025 propone una programmazione variegata tra talent show, informazione e cinema d’azione. Su Rai 1, la serata si apre con Affari Tuoi, il celebre game show che tiene il pubblico col fiato sospeso con la scelta dei pacchi misteriosi. A seguire, torna The Voice Senior, il talent show dedicato ai cantanti over 60 condotto da Antonella Clerici, che si sfidano per conquistare i coach e il pubblico con le loro esibizioni emozionanti. Reduce dall’ottimo 23,2 % di share della scorsa puntata, lo show della prima rete anche stasera sembra destinato a stravincere la sfida degli ascolti. La controprogrammazione di Canale 5, infatti, non agguerritissima. L’ammiraglia Mediaset trasmetterà una nuova puntata di Tradimento, una fiction che sta faticando a imporsi presso il pubblico del prime time, come testimonia il misero 12,9% di share rimediato sette giorni fa.

Di tutt’altro genere l’offerta di Rete 4, che propone una nuova puntata di Quarto Grado. Il programma di approfondimento giornalistico, condotto da esperti di cronaca, analizza i casi di cronaca nera più discussi, fornendo aggiornamenti, ricostruzioni dettagliate e interviste ai protagonisti.

Proseguendo con la programmazione, su Rai 2 va in onda il film Father Stu, ispirato a una storia vera. Su Rai 3 troviamo Newsroom, il programma di informazione che approfondisce le notizie più rilevanti con analisi e interviste. Italia 1, invece, propone il film Taken – La vendetta, il secondo capitolo della saga d’azione con Liam Neeson nei panni di Bryan Mills. In questo episodio, l’ex agente della CIA e sua moglie vengono rapiti a Istanbul dal padre di un sequestratore che Mills aveva ucciso in passato, scatenando un’adrenalinica lotta per la sopravvivenza.

Per gli amanti del cinema, su Iris va in onda Sherlock Holmes, su TwentySeven Rush Hour 2 e su Cine 34 Noi uomini duri. Una serata, dunque, che offre una vasta scelta tra spettacolo, informazione e film per ogni gusto.

