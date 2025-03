Stasera in tv (14 marzo), Selvaggia Lucarelli rialza Rai 3 e Antonella Clerici fa tremare (ancora) Anna Valle Cosa vedere stasera in tv? Ecco i programmi in prima serata oggi venerdì 14 marzo: dal successo di Io canto Senior, fino alle inchieste di Quarto Grado

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 14 marzo 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata che si appresta ad essere ricca e variegata di proposte, anche se una in particolare spicca nettamente sulle altre.

Stasera in tv (14 marzo), cosa vedere: Antonella Clerici su Rai 1 e Quarto Grado su Rete 4

Il 14 marzo 2025, la prima serata televisiva italiana offre una varietà di programmi e film su diversi canali. Su Rai 1, la serata inizia con il popolare quiz show "Affari Tuoi", seguito da The Voice Senior, il talent show di Antonella Clerici dedicato a cantanti over 60 che si esibiscono davanti a una giuria di esperti. Questo programma offre un mix di emozione e talento, celebrando le voci mature del panorama musicale italiano, e nelle ultime settimane sta dominando a mani basse la serata televisiva del venerdì (7 giorni fa è volato al 23,3% di share). Canale 5 risponde con la penultima puntata della serie Le onde del passato, che finora ha stentato non poco in fatto di ascolti. L’impressione è che stasera la fiction con Anna Valle potrebbe perdere ulteriormente terreno rispetto allo show di Rai 1, peggiorando il dato già deludente (13,5% di share) della scorsa puntata. Su Rete 4, invece, va in onda Quarto Grado, un programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, che analizza casi di cronaca nera e misteri irrisolti, offrendo inchieste dettagliate e dibattiti in studio.

Programmi tv stasera: Selvaggia Lucarelli su Rai 3

Rai 3 propone il programma Far West di Salvo Sottile, che stasera potrebbe alzare i propri indici di share (la settimana scorsa ha raccolto appena il 3,7%) grazie all’ospitata di Selvaggia Lucarelli, che, dopo aver spadroneggiato per mesi su Rai 1 come giudice di Ballando con le stelle, stasera terrà banco sulla terza rete per parlare del caso di cronaca della Gintoneria, il famoso locale di Milano finito al centro delle cronache per l’arresto per un presunto giro di droga e prostituzione del proprietario Lacerenza e dell’ex compagna Stefania Nobile. Su Rai 2, viene trasmesso il film 4 metà, una commedia romantica italiana del 2022 diretta da Alessio Maria Federici. La trama esplora il concetto delle anime gemelle attraverso le storie parallele di quattro personaggi single e delle possibili coppie che potrebbero formare in due realtà alternative. Italia 1 trasmette il film Chief of Station – Verità a tutti i costi, un thriller d’azione del 2024 diretto da Jesse V. Johnson. La trama segue un ex capo stazione della CIA che, dopo aver appreso che la morte di sua moglie non è stata un incidente, è costretto a tornare nel mondo dello spionaggio, collaborando con un avversario per svelare una cospirazione che mette in discussione tutto ciò che pensava di sapere.

Per gli appassionati di cinema, altri canali offrono film di rilievo: su Iris va in onda Space Cowboys, su TwentySeven Arma letale 3 e su Cine 34 Grandi magazzini. Questi film arricchiscono ulteriormente l’offerta cinematografica della serata, proponendo generi diversi per soddisfare i gusti di un ampio pubblico.

