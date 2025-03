Stasera in tv (21 marzo): Salvo Sottile rimpiazzato e Antonella Clerici rovina l'addio di Anna Valle Cosa vedere stasera in tv? Ecco i programmi in prima serata oggi 21 marzo: dal nuovo appuntamento con The Voice Senior alle inchieste di Quarto Grado e Newsroom.

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 21 marzo 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata che si appresta a essere ricca e variegata di proposte d’ogni tipo: dai talent agli show comici, dai talk ai film. Ecco il meglio dei palinsesti in chiaro del prime time.

Stasera in tv (21 marzo), cosa vedere: la Clerici inarrestabile contro Quarto Grado e Monica Maggioni

La sera del 21 marzo 2025 offre una varietà di programmi televisivi per tutti i gusti. Su Rai 1, la serata inizia con il celebre game show Affari Tuoi, seguito dal talent show musicale di Antonella Clerici The Voice Senior, dove cantanti over 60 si esibiscono davanti a una giuria di esperti. Reduce dal 23% di share conquistato sette giorni fa, il talent show della prima rete anche stavolta è destinato a dominare a mani basse la serata televisiva, complice anche una concorrenza che sulla carta non sembra irresistibile.

Su Rai 2, viene trasmesso il film Dicono di te, una commedia ricca di risate e gag esilaranti con Max Giusti. Rai 3 invece propone una novità, con l’uscita di scena di FarWest condotto da Salvo Sottile rimpizzato da Newsroom, il programma di Monica Maggioni dedicato all’approfondimento delle notizie del giorno e all’analisi dei principali avvenimenti nazionali e internazionali. Canale 5, invece, punta su Le onde del passato, la fiction con Anna Valle che stasera chiude i battenti con il finale della prima stagione, purtroppo accolta con freddezza dal pubblico (la settimana scorsa è calata al 12,4% di share. Italia 1 invece propone il film d’azione Aftermath – In trappola, una pellicola carica di tensione e adrenalina, mentre La7 e Nove confermano gli immancabili appuntamenti del venerdì rispettivamente con Propaganda Live e Fratelli di Crozza. Su Rete 4, infine, va in onda il programma di approfondimento giornalistico Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero e noto per le sue inchieste su casi di cronaca nera e giudiziaria. Mentre The Voice Senior punta sull’intrattenimento musicale e sulle storie personali dei concorrenti, Quarto Grado offre un’analisi dettagliata di fatti di cronaca, proponendo due opzioni molto diverse per il pubblico serale.

Per gli amanti del cinema, ci sono diverse alternative interessanti: su Iris va in onda il drammatico Mystic River, su TwentySeven l’action movie Arma letale 4, mentre Cine 34 propone la commedia italiana Scuola di ladri. Un’offerta variegata per una serata davanti alla TV.

