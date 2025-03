Stasera in tv (7 marzo), Antonella Clerici domina e Nuzzi spaventa Anna Valle. Perché The Voice farà il botto Cosa vedere stasera in tv? Ecco i programmi in prima serata oggi 7 marzo: dal nuovo appuntamento con The Voice Senior alle inchieste di Quarto Grado e Farwest

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 7 marzo 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata che si appresta a essere ricca e variegata di proposte d’ogni tipo: dai talent agli show comici, dai talk ai film. Ecco il meglio dei palinsesti in chiaro del prime time.

Stasera in tv (7 marzo), cosa vedere: la Clerici domina e Anna Valle stenta

La sera del 7 marzo 2025 su Rai 1 torna The Voice Senior di Antonella Clerici, il talent show dedicato ai cantanti over 60, preceduto come sempre dal gioco a premi Affari Tuoi. Una serata all’insegna dell’intrattenimento leggero, tra emozioni musicali e show, destinata a vincere a mani basse la sfida degli ascolti tv con Canale 5, che invece propone Le onde del passato con Anna Valle, un prodotto che finora non ha fatto breccia nei cuore dei telespettatori. La settimana scorsa, infatti, la miniserie del ‘Biscione’ ha racimolato appena il 13,7% di share ed è stata travolta da The Voice Senior, volato a quota 22.5%. L’impressione è che anche stasera Antonella Clerici dominerà a mani basse la serata col suo show che ha ormai fidelizzato il pubblico, diventando un must del venerdì sera televisivo.

Programmi tv stasera, venerdì 7 marzo: Quarto Grado, Crozza, Salvo Sottile

Per chi preferisce l’attualità e l’approfondimento, su Rete 4 torna l’appuntamento con Quarto Grado, il programma di Gianluigi Nuzzi che analizza i casi di cronaca nera più seguiti, con aggiornamenti e dibattiti in studio. Si tratta di una trasmissione in grande forma, che nelle ultime settimane sta conquistando ottimi ascolti, come testimonia il 9,4% di share di sette giorni fa. Questa sera Nuzzi potrebbe crescere ulteriormente e insidiare la seconda piazza de Le Onde del passato. Italia 1, invece, propone il thriller La legge dei più forti. Questo film racconta la storia di una giovane poliziotta di New Orleans che, con la sua bodycam, riprende accidentalmente l’omicidio di un ragazzo disarmato per mano di agenti corrotti. Da quel momento, si ritrova braccata sia dai colleghi che vogliono far sparire le prove, sia dai criminali che la ritengono responsabile della morte del giovane.

Su Rai 2 va in onda il film Una boccata d’aria, una commedia che vede protagonista un pizzaiolo milanese in difficoltà economiche, costretto a tornare in Sicilia per cercare di vendere il casale di famiglia. La situazione, però, si complica quando deve convincere il fratello a rinunciare alla sua parte di eredità. Una storia di famiglia, legami e scelte difficili, con toni leggeri ma dal significato profondo. Su Rai 3, invece, spazio a Far West di Salvo Sottile, un programma di cui non si conoscono molti dettagli. Confermati anche gli immancabili appuntamenti del venerdì sera con Propaganda Live e Fratelli di Crozza, rispettivamente su La7 e Nove.

Infine, tra le altre proposte della serata, spiccano diversi film: su Iris va in onda Debito di sangue, su TwentySeven Arma letale 2 e su La 5 Instant Family. Una programmazione variegata, che offre al pubblico sia azione che emozioni più familiari.

