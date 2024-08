Stasera in TV (31 luglio): Giuseppe Brindisi, la sfida impossibile contro le Olimpiadi Ecco tutti i programmi da non perdere in prima serata mercoledì 31 luglio 2024: dall'acclamato film americano di Canale 5, alla continuazione delle Olimpiadi

Se sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, mercoledì 31 luglio 2024: ecco 10 cose da vedere in prima serata. Tanta scelta tra film, serie e programmi di intrattenimento, perfetti per tutti, a partire dal film in prima TV su Canale 5 Uno di noi, fino alla nuova stagione in prima TV della serie Chicago Fire su Italia 1. Ma in cima alla lista delle preferenze di molti telespettatori ci sarà sicuramente Rai 2, che propone nuovi appuntamenti con il viaggio degli azzurri nelle Olimpiadi del 2024 a Parigi. In palinsesto resta saldo al mercoledì anche Giuseppe Brindisi, che continua a occuparsi di Zona Bianca, mentre su Rai 3 continua Newsroom di Monica Maggioni. Presenti, come sempre, tanti film imperdibili come Dirty Dancing e Belfast in prima TV.

