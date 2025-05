Stasera in tv (24 maggio): Michelle Hunziker lancia il guanto di sfida a Carlo Conti, grazie ad Andrea Bocelli I programmi da vedere oggi, sabato 24 maggio. Rai 1 punta sulla raccolta fondi musicale di Carlo Conti , mentre Andre Bocelli festeggia un grande traguardo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La stagione va avanti e i palinsesti tv continuano a sorprendere. Stasera in tv, 24 maggio 2025, La sfida è segnata da tanti appuntamenti importanti. Ecco la selezione dei migliori appuntamenti televisivi della serata, dagli show di punta, ai film da non perdere questo sabato.

Stasera in tv (24 maggio), cosa vedere: Carlo Conti contro Bocelli e Hunziker

Sabato 24 maggio 2025 la televisione italiana propone una prima serata ricca e variegata, ma inutile girarci intorno: competere con Con il cuore nel nome di Francesco, in onda su Rai 1, è tutt’altro che semplice. Il concerto benefico, trasmesso in diretta dal sagrato della Basilica Superiore di Assisi e condotto da Carlo Conti, è diventato negli anni un appuntamento fisso. Anche quest’anno la musica si fa strumento per aiutare il prossimo, con artisti del calibro di Fiorella Mannoia. Su Canale 5 va in scena invece un’altra celebrazione, questa volta dedicata a una delle voci più amate e conosciute a livello internazionale: Andrea Bocelli 30: The Celebration è un grande evento musicale condotto da Michelle Hunziker e registrato nello scenario unico del Teatro del Silenzio, a Lajatico. Il tenore toscano festeggia trent’anni di carriera insieme a ospiti musicali straordinari, nazionali e internazionali, con la partecipazione speciale anche di Pierfrancesco Favino e Miriam Leone.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi preferisce un ritmo più serrato, può sintonizzarsi su Rai 2, dove prosegue la serie americana F.B.I., tra indagini e tensione. Su Rai 3, invece, Mario Tozzi accompagna il pubblico in un nuovo viaggio all’interno della nostra storia naturale con Sapiens – Un solo pianeta, puntando i riflettori sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente. Italia 1 risponde con il film Transformers – Il risveglio, perfetto per gli amanti dell’azione e dei robot, mentre su Rete 4 trova spazio la biografia sportiva Pelé, dedicata alla leggenda del calcio brasiliano.

E per chi è alla ricerca di qualcosa di diverso, c’è sempre l’universo dei canali tematici. Su Iris va in onda Spy, una commedia ricca di . Sul canale 20 c’è Mr. Nice Guy, un titolo d’azione con Jackie Chan. Su La 5, infine, spazio al romanticismo con Inga Lindström – Il ritorno di Ellen, ambientato nella solare Svezia

Potrebbe interessarti anche