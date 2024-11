Stasera in tv (23 novembre): Signorini rimpiazza Maria De Filippi e Milly Carlucci prepara il trionfo di Ballando Cosa vedere questo sabato tra serie tv e show. Grande Fratello di Signorini sfida Ballando con le stelle di Carlucci, mentre su Rete 4 va in onda un film cult.

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro stasera, sabato 23 novembre 2024, tra tante opzioni interessanti.

Stasera in tv (23 novembre): Grande Fratello contro Ballando con le stelle

Il menù del sabato sera televisivo prevede due programmi principali. Ovviamente non possiamo non citare Ballando con le stelle su Rai 1, condotto da Milly Carlucci, che vedrà tante coppie di ballerini Vip, che con i loro maestri continuano la sfida della diciannovesima edizione dal talent. Ma nonostante il successo del format, non è affatto detto che la vittoria sia assicurata, questo perché Mediaset ha pensato ad un piano di battaglia per espugnare gli ascolti del primo canale. Concluso Tu si que vales della De Filippi, il Grande Fratello di Alfonso Signorini è pronto a prendere il posto del talent, raddoppiando con un secondo appuntamento il sabato, oltre a quello del martedì. Questo lo porterà a confrontarsi contro il dance show di Milly, sarà in grado di reggere la sfida con la macchina di ascolti del rivale? L’impressione è che il reality di Signorini, che quest’anno già ha faticato al lunedì e al martedì (serate con molta meno competizione), difficilmente riuscirà a competere contro il dance show di Milly Carlucci, che potrebbe approfittare dell’uscita di scena di Tu si que vales per guadagnare ulteriori punti di share e fare un vero botto d’ascolti.

La sfida tra i due eterni rivali sarà inframmezzata dal richiamo di altri canali come Rai 3, dove va in onda il programma Nuovi Eroi Young, con un episodio sulla storia del giovane Giovanni Prestinice. Ma anche La7 potrà contare sul solito e interessante appuntamento con In altre parole di Massimo Gramellini. Il più grande deterrente verso i talent saranno però i film proposti in prima serata sugli altri canali, a partire da Rete 4, dove va in onda il classico del duo Bud Spencer e Terence Hill: Lo chiamavano Trinità…. Intanto Italia 1 proporrà il secondo capitolo del cult d’animazione I Croods. Ma non sarà sicuramente l’unico film in programma, aspettiamoci infatti grandi pellicole come Flight e L’uomo di neve su Iris.

