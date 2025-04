Stasera in tv (23 aprile): De Martino torna dopo il doppio stop e la Sciarelli trova un rivale durissimo Tutti i programmi tv da non perdere stasera. Affari Tuoi torna dopo due giorni di stop, su Canale 5 c’è il derby Milan-Inter di Coppa Italia.

Cosa vedere stasera in tv? Ce n’è per tutti i gusti nei palinsesti delle reti televisive in chiaro anche in questo mercoledì 23 aprile 2025, che offrirà spunti interessanti per tutti i gusti, dall’intrattenimento, fino all’informazione e il cinema internazionale.

Stasera in tv (23 aprile), cosa vedere: ‘Chi l’ha visto?’ contro ‘Fuori dal Coro’ e la Coppa Italia

La prima serata di mercoledì 23 aprile 2025 si presenta davvero piena di spunti interessanti, una di quelle serate in cui accendere la TV può trasformarsi in una scelta piacevole e, perché no, anche un po’ combattuta. Tra programmi d’inchiesta, calcio da brividi e film per tutti i gusti, l’offerta è così varia che viene quasi voglia di fare zapping continuo.

Partiamo da Rai 3, dove come ogni mercoledì torna puntuale Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli, con il suo stile inconfondibile, continua a dare voce alle storie di chi è scomparso e a scavare nei misteri che sembrano non trovare soluzione, mescolando aggiornamenti concreti e appelli al pubblico da casa. Una proposta che si contrappone alle inchieste di Rete 4, che schiera Fuori dal coro, con Mario Giordano che porta avanti il suo talk senza fronzoli, affrontando temi d’attualità, cronaca e politica con il suo classico tono tagliente che di certo non lascia indifferenti. E poi c’è ovviamente anche Canale 5, che in questa serata mette da parte film e fiction per trasmettere un evento sportivo di risonanza: Inter – Milan, semifinale di Coppa Italia. Un derby che, inutile girarci intorno, è destinato a monopolizzare gli schermi di molti tifosi, tra tensioni, rivalità storiche e agonismo.

Se invece si cerca qualcosa di più leggero, su Rai 1 torna l’appuntamento con Affari tuoi, il game show di Stefano De Martino che stasera – dopo due puntate di stop – torna in onda nell’access prime time della prima rete per poi passare la linea al film Wonder, una dramma sulle difficoltà nell’affrontare le sfide che la vita ci mette davanti, con Julia Roberts e Owen Wilson. Su Rai 2, invece, va in onda un grande film, che racconta l’importanza della libertà e dell’autodeterminazione femminile: Sulle ali della musica. Per chi ha voglia di evasione pura, su Italia 1 abbiamo invece Il richiamo della foresta. Una storia di sopravvivenza e libertà, ispirata al classico di Jack London, che porta lo spettatore tra i ghiacci e i boschi dell’Alaska, in compagnia di un cane straordinario e di paesaggi che tolgono il fiato.

E poi, per chi preferisce ricercare altri contenuti cinematografici, ci sono diverse alternative interessanti: su 20 c’è Operazione 6/12 – Attacco al Presidente, un action movie carico di tensione e adrenalina; su Iris si cambia registro con Cuori in Atlantide, una storia dolceamara tratta da Stephen King, capace di toccare corde molto profonde; mentre su Cine 34 si torna indietro nel tempo con Maria Montessori – Una vita per i bambini, un ritratto sentito di una delle figure più rivoluzionarie nel mondo dell’educazione. Questa sera post vacanze pasquali è sicuramente una di quelle prime serate in cui, qualunque sia il nostro umore, ci sarà sicuramente qualcosa fatto apposta per noi.

