Stasera in tv (16 dicembre): Vincenzo Malinconico 2 e Giletti, la mossa Rai per 'sabotare' Signorini Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di lunedì 16 dicembre: dal finale di stagione di Vincenzo Malinconico 2 su Rai 1, fino al Grande Fratello.

Cosa vedere stasera in TV, lunedì 16 dicembre 2024. Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco 10 proposte in prima serata da non farsi scappare oggi in chiaro.

Stasera in tv (16 dicembre): il finale di Vincenzo Malinconico 2 contro il Grande Fratello

Partiamo dalla sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da una parte troviamo Stefano De Martino ad aprire la serata con un nuovo appuntamento di Affari Tuoi, guidando l’access prime time con pochi o nessun rivale capaci di contrastarlo. Dopo il format dei pacchi, il pubblico di Rai 1 si consolerà per la fine de L’amica Geniale con la fiction Vincenzo Malinconico 2: Avvocato d’insuccesso. La serie con Massimiliano Gallo (QUI la sua intervista a Libero Magazine), dopo la messa in onda di ieri sera, torna sulla prima rete con il gran finale della seconda stagione. Il doppio avvicinamento ravvicinato potrà servire alla Rai per provare a stoppare la risalita del Grande Fratello, che 7 giorni fa ha rialzato la testa in fatto di share dopo una lunga serie di puntate poco seguite dal pubblico. Il reality di Canale 5, però, stasera calerà un paio di jolly per rendere la nuova diretta particolarmente allettante per il suo pubblico. Nella Casa di Cinecittà, infatti, è previsto l’ingresso di Eva Grimaldi e Stefania Orlando, due nuove concorrenti vip che avranno il compito di riaccendere le dinamiche nella Casa per tenere alto l’hype del pubblico nel corso della seconda parte della stagione.

Programmi tv stasera: cosa vedere lunedì 16 dicembre

Ma non finisce assolutamente qui, perché Rai ha altre proposte in serbo, come quella del secondo canale, che si appresta a proseguire il viaggio di Ale & Franz con il loro speciale varietà Raiduo, dove accolgono gli ospiti nel loro mondo per assicurare momenti di puro divertimento. Bisogna poi andare al canale successivo, Rai 3, per trovare un talk come quello di Massimo Giletti con Lo stato delle cose, programma di attualità e aggiornamenti politici che settimana dopo settimana sta finalmente facendo breccia nel cuore del pubblico della terza rete. Ma Mediaset non sta a guardare, con Nicola Porro che continua il suo lavoro alla conduzione di Quarta Repubblica su Rete 4, mentre su La7 va in onda Corrado Augias con una nuova puntata de La Torre di Babele. Per quanto riguarda la quota film della serata invece, tante proposte interessanti come Godzilla vs. Kong e L’uomo che sussurrava ai cavalli.

