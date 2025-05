Squid Game torna su Netflix con un finale pirotecnico: ecco com'è diventata la serie più vista di sempre Il colosso streaming rilascia il capitolo conlcusivo della serie sudcoreana, ma le aspettative sono altisisime: c'è da riscattare la deludente seconda stagione

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Il terzo capitolo di Squid Game sta per arrivare. Il 27 giugno 2025, sempre su Netflix, la serie andrà in scena con la stagione conclusiva e già si preannuncia un nuovo successo. Dal suo debutto nel 2021, Squid Game ha conquistato il mondo, diventando la serie più vista nella storia del colosso di streaming, con oltre 265 milioni di visualizzazioni, e ha ricevuto 17 nomination agli Emmy, vincendo sei premi, tra cui miglior attore in un drama per Lee Jung-jae. La trama, che mescola giochi infantili dagli esiti letali, oltre ad aver attratto il pubblico, e sollevato parecchie critiche per la troppa violenza, ha anche suscitato riflessioni sulla disuguaglianza sociale e il capitalismo estremo.

La trama e la recensione di Squid Game 3 nel nostro Video. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche