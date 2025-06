Squid Game 3, la bambola killer ha un fidanzato: la vera storia della coppia In Squid Game 3 ci sarà il ritorno della bambola gigante, stavolta affiancata dal suo fidanzato: i due hanno una lunga storia nella tradizione coreana

La lunga attesa è finita: da ieri, 27 giugno, su Netflix è disponibile Squid Game 3, ultima stagione della serie fenomeno coreana. Il gran finale ci riporta nel pieno della lotta tra il giocatore 456, Gi-hun, e il Front Man, che ha in serbo per i concorrenti rimasti in vita nuovi e terribili giochi. Una delle nuove e mortali prove vedrà il ritorno di un personaggio ormai iconico: la terribile bambola gigante Young-hee, la custode del primo, micidiale, gioco "Un, Due, Tre, Stella". Questa volta, però, non sarà da sola, perché nel cast c’è anche il fidanzato, Cheol-su.

La vera storia di Young-hee e Cheol-su, poi diventati le terribili bambole di Squid Game 3

Un arrivo che è stato in realtà annunciato anni fa, quando la produzione di Squid Game ha confermato la seconda stagione. In quell’occasione, un comunicato apparso sugli account ufficiali ha rivelato che Young-hee sarebbe stata affiancata dal fidanzato in uno dei prossimi giochi. Ciò che forse non tutti sanno, è che le due bambole giganti non sono state inventate per la serie, bensì esistono da molti anni e fanno parte della cultura coreana.

Young-hee e Cheol-su sono infatti i protagonisti di una serie di libri per bambini, creata dall’illustratore Kim Tae-hyeong, celebri nella cultura popolare degli anni ’70 e ’90. Anche la loro rappresentazione in Squid Game prende infatti spunto proprio dalle famose illustrazioni, anche se il product designer della serie, Chae Kyoung-sun, ha ammesso che nella creazione della bambola principale ha influito anche l’aspetto di sua figlia, a cui si è dunque ispirato nel look.

Qual è il nuovo gioco con le due bambole?

Le due terribili bambole, in Squid Game 3, collaboreranno in un nuovo e tanto epico quanto mortale gioco. Nelle prime immagini dell’ultima stagione si vede, infatti, che tra le loro mani c’è una corda, il che ci fa pensare che i concorrenti dovranno partecipare al gioco ‘salta la corda’, ma con qualche variante spaventosa. Ricordiamo che la terza ed ultima stagione di Squid Game è disponibile da oggi su Netflix con gli ultimi sei episodi.

