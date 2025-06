Il meme di Squid Game sull’Italia e Sanremo conquista il web: cosa succede davvero Gli attori di Squid Game si sono sfidati in un quiz su Sanremo e l’Italia: risposte che hanno stupito tutti e battute che hanno diviso il web. Tutti i dettagli

Manca sempre meno alla terza stagione di Squid Game e i fan son in trepida attesa e non vedono l’ora che arrivi il 27 giugno per collegarsi su Netflix e vedere il gran finale di una serie che ha conquistato milioni di persone. Lo show sarà composto da sei episodi, una stagione più breve rispetto alle precedenti della serie, ma ogni puntata durerà più di un’ora. Nell’attesa, però, vi parliamo di un video virale che riguarda due attori di Squid Game, Lee Jeong-jae e Gyu-young Park. "Cos’avranno mai fatto?", vi starete chiedendo. Ebbene, questi due attori, grazie a un quiz, hanno risposto a delle domande sull’Italia e le risposte hanno già fatto il giro del web. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

"Sanremo è un concorso di cucina", le risposte imbarazzanti delle star di Squid Game sull’Italia

"Gli attori di Squid Game come non li avete mai visti", questa frase è più giusta che mai in questo contesto. Nelle scorse ore, Netflix ha condiviso un video in cui due attori del cast della serie, Lee Jeong-jae e Gyu-young Park, rispondono a delle domande sull’Italia (un quiz vero o falso). Le risposte sono state esilaranti ma anche deludenti per la poca conoscenza che le due star hanno del nostro Paese. Il primo ‘chiamato in causa’ è Lee Jeong-jae, a cui è stato chiesto: "Il Festival di Sanremo è un concorso di cucina", e lui ha risposto "Vero". Ora si sa, il Festival è un evento conosciuto e questa risposta ha spiazzato un po’ tutti. Lo stupore dell’attore nel conoscere la risposta esatta, però, ha fatto sorridere. E’ il turno della ragazza, alla quale, tra le altre cose, è stato chiesto: "Si divertono a giocare a biglie sulla spiaggia", e lei, nonostante un po’ di incertezza, ha risposto correttamente cioè "Vero": "Non so immaginarlo, ma può essere vero". Interpellato di nuovo, a Jeong-jae ha pescato un altro bigliettino su cui c’era scritto: "In Italia si parlano più di 1500 dialetti e accenti". Al che, lui ha ribadito: "1500? Non sarà una cifra impossibile? A prescindere da quanti anni abbia il Paese, non credo che 1500 sia un numero possibile. Penso che sia falso."

Ed ecco un’altra risposta sbagliata e lo stupore dell’attore nello scoprire la verità: "Wow, è impressionante." L’unico quesito a cui lui ha risposto correttamente è stato: "Tutti gli italiani gesticolano molto quando parlano", e lui ha risposto convinto: "Secondo me gesticolano molto quando parlano, vero". Gyu-young Park, invece, ha solo sbagliato la risposta al quesito: "Lo sport più diffuso in Italia è il calcio", a cui lei ha risposto: "Non credo sia vero", ed ha sbagliato. Ma, d’altra parte, ha indovinato la domanda sulla pasta: "Spesso la pasta viene servita come contorno con la carne"; lei, alquanto stupita, ha affermato: "Non è la portata principale? Se sbaglio potrei sembrare ignorante. La pasta è il piatto principale, quindi falso".

Trama e cast di Squid Game 3

La terza stagione di Squid Game ripartirà esattamente dal finale della seconda, con la rivolta dei giocatori fallita e Gi-hun devastato dalla morte del suo amico Jong-bae, ucciso dal Front Man. I giochi proseguiranno come previsto. Nel cast troviamo:

Lee Jung-jae: Gi-hun

Lee Byung-hun: Front Man

Yim Si-wan: Lee Myung-gi (truffatore delle cripto)

Kang Ha-neul: Kang Dae-ho (ex soldato)

Wi Ha-jun: Hwang Jun-ho (detective, fratello del Front Man)

Park Gyu-young: Kang No-eul (ex dipendente del parco divertimenti)

Park Sung-hoon: Cho Hyun-ju (soldatessa transgender)

Yang Dong-geun: Park Yong-sik (partecipante che ritrova sua madre)

Kang Ae-sim: Jang Geum-ja (madre di Yong-sik)

Jo Yu-ri: Kim Jun-hee (incinta del figlio di Myung-gi)

Chae Kuk-hee: Seon-nyeo (sedicente sensitiva e sciamana)

Lee David: Park Min-su (giovane partecipante)

Roh Jae-won: Nam-gyu (braccio destro del rapper Thanos)

Jun Suk-ho: Criminale contattato da Gi-hun

Park Hee-soon: Comandante mascherato dei giochi (partecipazione speciale)

