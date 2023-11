Sophie Codegoni, ennesima stilettata social all’ex Basciano. E il web si schiera con lei Dopo le pesanti accuse negli studi di “Verissimo”, l’ex vippona è tornata ad attaccare Alessandro lasciando un like “malizioso” al commento di una fan. Ecco i dettagli.

Il botta e risposta tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non si arresta. Dopo le due ospitate a testa negli studi di Verissimo, dove gli ex gieffini si erano più volte accusati a vicenda, la Codegoni ha deciso di lanciare l’ennesima frecciatina all’indirizzo dell’ex. Su Twitter l’influencer ha infatti messo un "like" malizioso al commento di una fan, che criticava apertamente Basciano per i suoi pianti in favore di telecamera durante le interviste con la Toffanin. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Sophie Codegoni e la frecciatina social a Basciano

È guerra aperta tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Nelle ultime settimane i due ex vipponi se le sono date di santa ragione a suon di ospitate tv e velenose dichiarazioni social. E in questo confuso bailamme di accuse reciproche, l’ultimo capitolo dello scontro è andato in scena ad Halloween, il 31 ottobre scorso. Tutto è partito quando su Instagram la Codegoni è stata criticata da alcuni utenti per essere andata a divertirsi insieme ad amici. In sua difesa, però, è intervenuta una fan agguerrita.

"Criticavano tanto Sophie perché usciva con gli amici di una vita, oltretutto gay, però lui va bene che va a cena con ragazze e ballerine", ha sentenziato la follower di Sophie Codegoni con un tweet. Poi ha continuato su questa falsariga, aggiungendo una provocazione. "Visto che tanto dite a Sophie di perdonarlo, ma siete sicure che lui voglia Sophie?". Sotto il post dell’utente è poi apparso il commento di un’altra fan, che ha fatto riferimento ai criticatissimi pianti di Basciano a Verissimo. "Il pianto è durato mezza giornata", ha sottolineato l’utente.

Ed è a questo punto che nella vicenda si inserisce la stessa Codegoni. L’influencer ha infatti deciso di mettere un bel "like" all’ultimo commento sulle lacrime dell’ex fidanzato, lanciando così l’ennesima frecciatina velenosa all’indirizzo di Basciano. Dalla Toffanin Sophie aveva accusato Alessandro di averla tradita con la modella Luzma Cabello, e in più aveva rivelato di aver ricevuto uno schiaffo dall’ex durante una vacanza a Mykonos. Basciano si era difeso quindi davanti alle telecamere (finendo per scoppiare a piangere), ma il web aveva giudicato poco convincenti le sue parole, schierandosi decisamente dalla parte di Sophie.

Ora questo nuovo episodio social non fa che aumentare la distanza ormai incolmabile tra i due ex vipponi. Sembra impossibile, a questo punto, che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano seppelliscano l’ascia di guerra. Ed è decisamente improbabile, come invece sperano tanti fan, che i due tornino insieme in un prossimo futuro.

