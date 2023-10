Simone Coccia e Stefania Pezzopane sono tornati insieme: “È stato inevitabile, conviviamo” L’ex spogliarellista e gieffino spiega come sono andate le cose e racconta come si è riacceso l’amore con l’ex senatrice: la coppia vive insieme a L’Aquila

Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane sono tornati insieme. I due si erano rivisti lo scorso maggio e si erano riavvicinati quest’estate, quando un ritorno di fiamma aveva fatto sbocciare nuovamente l’amore all’interno della coppia. Ora è arrivata la conferma: l’ex spogliarellista e gieffino e la ex senatrice stanno insieme e convivono a L’Aquila. A raccontare tutti i dettagli di questo "nuovo inizio" ci ha pensato Simone Coccia, che ha parlato di come è ri-scoccata la scintilla con Stefania Pezzopane a Novella 2000. Scopriamo cosa ha detto.

Simone Coccia e Stefania Pezzopane di nuovo insieme: parla lui

Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane si erano lasciati lo scorso aprile quando, dopo una lunga e tormentata relazione nata nel 2014, durata 9 anni e a lungo criticata (anche e soprattutto per la differenza d’età) tra attacchi politici, offese, insulti e persino minacce di morte, i due avevano annunciato la fine della loro storia d’amore. L’ex gieffino era anche stato ospite di Mara Venier a Domenica In e di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque per parlare dell’accaduto, scoppiando in lacrime, così come la sua compagna, che dichiarò commossa di essersi "lasciata con amore".

I due si erano rivisti lo scorso maggio e si erano riavvicinati quest’estate, come rivelato da Simone Coccia a Novella 2000: "Avevamo bisogno di provare a staccare, anche per capire se esisteva la possibilità di poter recuperare energie. Siamo stati lontani per 6 mesi, in cui ci siamo visti, ma molto poco. Ci siamo sentiti, in maniera molto spontanea, e questo ha fatto sì che poi siamo arrivati a un punto in cui l’istinto ha deciso per noi. Il sentimento è stato più forte della ragione" ha spiegato che l’ex gieffino (per cui ora si parla del Gf albanese), che ha poi spiegato come sono andate le cose: "Le ho chiesto di partire insieme per Barcellona. Avevo fatto il biglietto per me e quando ci siamo sentiti le ho chiesto di venire. Lei ha accettato. Lì, in Spagna, ci siamo ritrovati e ora viviamo insieme a L’Aquila".

Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane dunque ora convivono nel capoluogo abruzzese, dove lavorano entrambi: "Stefania è consigliere comunale e dove io posso gestire le mie attività. Oltre al lavoro nel mondo dello spettacolo, mi occupo del mio museo, il Museo Itinerante sulla Grande Guerra ‘La Casa del Soldato’. Siamo entrambi molti impegnati, ma quando stiamo insieme il lavoro lo lasciamo fuori dalla porta di casa".

Il ritorno di fiamma è dunque ufficiale, e la relazione tra l’ex spogliarellista e l’ex senatrice è di nuovo in piedi: "Quando io e Stefania ci siamo allontanati ho sempre lasciato la porta aperta. (…) Sapevo che mandare all’aria 9 anni di fidanzamento sarebbe stato un peccato. Tornare insieme è stato inevitabile".

Potrebbe interessarti anche