Simone Biles, chi è il marito Jonathan Owens. L'amore iniziato su un'app d'incontri e la depressione La nota ginnasta, attualmente impegnata a Parigi, è legata sentimentalmente al compagno dal 2020: scopriamo di più su di loro.

Simone Biles, classe 1997, è tra le ginnaste più talentuose e forti al mondo. Originaria dell’Ohio, la ginnasta americana ha vissuto un’infanzia non molto facile: i genitori, con problemi di tossicodipendenza, non erano in grado di prendersi cure di Simone e degli altri fratelli. Dopo un periodo in affido, la Biles e sua sorella minore sono state adottate dal nonno paterno, mentre gli altri due fratelli sono stati adottati dalla prozia. La carriera di Simone nella ginnastica è iniziata quando alcuni allenatori, vedendo le sue straordinarie doti, hanno scritto alla famiglia suggerendo di farle prendere alcune lezioni. Da quel momento Simone Biles è diventata anno dopo anno una delle atlete più forti al mondo, collezionando tantissimi trionfi sportivi. Dal 2020, Simone Biles è legata al compagno Jonathan Owens, con il quale è convolata a nozze nel 2023: scopriamo di più.

Chi è Jonathan Owens, marito di Simone Biles: dall’incontro sull’app al matrimonio

Jonathan Owens, classe 1995, è un giocatore di football americano. Negli anni ha giocato per diverse squadre della NFL e attualmente milita nei Chicago Bears. Simone e Jonathan si sono conosciuti nel 2020 su un’app di incontri per poi diventare una coppia a tutti gli effetti durante l’estate. Nel maggio del 2023 i due ragazzi sono convolati a nozze celebrando il loro amore a Cabo San Lucas, in Messico, con circa 150 ospiti.

Simone Biles: la malattia e il ritiro a Tokyo 2020

Jonathan Owens è stato un enorme supporto per Simone Biles anche in un momento molto difficile della sua vita, ovvero quando, durante le Olimpiadi di Tokyo 2020, la ginnasta ha sorpreso il mondo intero ritirandosi dalla competizione a squadre. Simone non era infatti nelle condizioni di proseguire a causa del suo disagio mentale. Ansia, attacchi di panico e depressione l’avevano portata a stare malissimo e a non riuscire più ad andare avanti.

Un ritiro che è stato poi seguito da un periodo nel quale Simone Biles ha deciso di concentrarsi sulla sua salute mentale, facendosi aiutare da chi di dovere e invitando le persone con il suo stesso problema a chiedere aiuto. Un periodo che l’ha portata a recuperare un buon equilibrio psico-fisico fino a tornare in pedana più forte che mai. Attualmente la Biles è infatti impegnata alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove sta già dimostrando di essere una vera e propria campionessa sia nelle gare individuali che in quelle a squadre. Tutto ciò sempre con il marito Jonathan Owens al suo fianco, che la supporta sia nella vita privata che in quella professionale.

