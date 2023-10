Simona Branchetti sul caso Meloni-Giambruno: "Non sono l’amante" La giornalista, tirata in causa nel gossip di questi giorni, ha voluto chiarire una volta per tutte la sua posizione e il rapporto con l’ex della premier.

Il caso Meloni-Giambruno continua a far discutere. Dopo i fuori onda di Striscia la Notizia che hanno dimostrato il lato più sessista e assolutamente discutibile di Andrea Giambruno, e la rottura dopo dieci anni con la premier Giorgia Meloni, anche la giornalista del Tg5 Simona Branchetti ha deciso di intervenire. Un intervento più che lecito dato che, in questi giorni, è stata tirata in mezzo anche lei come ipotetica amante dello stesso Giambruno. Ecco come ha reagito al giornalista.

Simona Branchetti presunta amante di Giambruno: lei replica

Simona Branchetti, noto volto del Tg5 e conduttrice di Morning News, è intervenuta sul caso Meloni-Giambruno dopo essere stata additata come ipotetica amante dell’ex compagno della premier.

"Non voglio finire nel tritacarne, non sono l’amante di Giambruno – ha affermato la Branchetti in un’intervista a La Repubblica – Giambruno e io siamo amici da dieci anni. In qualche occasione ci siamo frequentati anche con Giorgia, da molto prima che lei diventasse presidente del Consiglio. Chi lo conosce sa che è un burlone, che scherza con tutte. Io non c’entro niente e voglio essere lasciata fuori". La giornalista ha poi aggiunto anche: "Da giugno ho un compagno a cui tengo molto e non mi va di finire nel calderone di una vicenda così strumentale e aggressiva nei confronti di un collega".

Giambruno e la Branchetti sono amici da tanto tempo, ed è capitato più volte che i due, magari anche in compagnia di altri amici e colleghi, venissero visti a pranzo o a cena insieme. Ma tutto questo per un puro rapporto di amicizia, nulla di più, proprio come la stessa Branchetti ha voluto prontamente sottolineare.

Le parole di Branchetti su Giambruno: "Toni e modi discutibili, però lo conosciamo"

Oltre ad aver prontamente sottolineato di non essere assolutamente l’amante di Giambruno, la giornalista Simona Branchetti ha speso anche qualche parola in merito agli atteggiamenti dello stesso Giambruno messi in evidenza dai fuori onda di Striscia la Notizia.

"Giambruno ha toni e modi discutibili, però lo conosciamo, è uno che gioca in modo anche pesante con tutte, dalla barista alla co-conduttrice, giovani e meno giovani – ha sottolineato la Branchetti – In azienda si sa che è un burlone, un ragazzo sopra le righe con espressioni colorite. Nessuno si è scandalizzato nel vederlo scherzare con le ragazze della sua squadra. Da qui a creare un mostro ce ne corre. Detto questo, quelle frasi sono volgari e inappropriate".

In merito invece alla rottura tra la premier Meloni e Giambruno, la Branchetti ha aggiunto: "Loro pubblicamente hanno sempre mostrato grande rispetto reciproco perché comunque si vogliono bene. In più la premier ha sempre detto che Andrea è un padre eccezionale. Dalla bocca di Giambruno non è mai uscita una sola parola sulla sua famiglia. In questo è di un rigore incredibile, credo lo facesse per proteggere la loro storia".

