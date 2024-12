Simona Branchetti verso l'addio a Mediaset dopo lo 'smacco' a Pomeriggio 5: l’indizio che la porta in Rai Stando agli ultimi rumor la conduttrice (superata da Dario Maltese nelle gerarchie del Biscione dietro Myrta Merlino) potrebbe presto sbarcare in viale Mazzini

Il futuro di Simona Branchetti si allontana da Mediaset. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la conduttrice potrebbe presto fare le valigie e salutare Cologno Monzese per sbarcare in Rai. Il motivo? Dopo il successo di Pomeriggio Cinque News Simona è slittata dietro Dario Maltese (che sostituirà Myrta Merlino nel periodo natalizio di Pomeriggio Cinque) nelle gerarchie del Biscione. Un ulteriore indizio, inoltre, sembra proiettare al conduttrice verso la tv di Stato e ‘TeleMeloni’. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Simona Branchetti e Pomeriggio Cinque: la situazione Mediaset

A distanza di più di anni dall’ultima edizione, la scorsa estate Simona Branchetti è tornata al timone di Pomeriggio Cinque News e ha guidato il daytime pomeridiano di Canale 5 per tutta la stagione estiva. Visti gli ottimi risultati ottenuti in tanti avevano ipotizzato un futuro roseo in Mediaset per la conduttrice romagnola, la quale aveva addirittura sfiorato i numeri di Myrta Merlino e Pomeriggio Cinque (mai veramente decollato dopo l’addio di Barbara D’Urso) candidandosi come possibile erede della collega. La tanto attesa svolta, invece, non è arrivata, anzi.

Dopo l’esperienza a Pomeriggio Cinque News Simona Branchetti ha perso terreno nei confronti di Dario Maltese, che ha rapidamente scalato le gerarchie Mediaset ‘prendendosi’ Morning News (condotto fino allo scorso anno proprio da Branchetti) e diventando a tutti gli effetti il ‘vice’ di Myrta Merlino. Nel corso delle ferie natalizie dalla conduttrice, infatti, sarà il giornalista siciliano a prendere le redini di Pomeriggio Cinque per quasi un mese intero.

Il futuro in Rai e il rapporto con Giorgia Meloni: cosa succederà

Stando a quanto ipotizzato dal portale Dagospia la mancata svolta nei pieni Mediaset potrebbe portare Simona Branchetti a riflettere sul suo futuro. Secondo il sito di Roberto D’Agostino la conduttrice romagnola sarebbe già pronta a fare le valigie, insoddisfatta della sua posizione presso i vertici del Biscione. Da Cologno Monzese, dunque, Simona potrebbe approdare in viale Mazzini alla corte Rai di ‘TeleMeloni’. La giornalista, infatti, recentemente ha moderato un evento ad Atreju – la festa organizzata da Fratelli d’Italia – guadagnandosi l’apprezzamento della dirigenza della tv pubblica; un indizio che al momento sembra avvicinare ancora di più Simona Branchetti alla Rai. Il suo futuro, però, dipenderà ovviamente anche da quello di Myrta Merlino, secondo molte voci sempre più lontano da Pomeriggio Cinque e quindi pronta a fare spazio sulla rete ammiraglia Mediaset, dove Dario Maltese potrebbe a sua volta avere bisogno di una ‘vice’.

