Morto il giornalista Pietro Bellantoni, volto del TGR Calabria. Aveva 42 anni Se n’è andato nella notte il cronista calabrese da poco approdato in Rai. Un grave male lo aveva colpito lo scorso marzo. Lascia una moglie e una figlia piccola.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Fonte: Tgcom24 -Mediaset Infinity

È venuto a mancare nella notte, all’età di 42 anni, il giornalista Pietro Bellantoni. Arrivato nella redazione del TGR Calabria solo pochi mesi fa, il cronista si era subito fatto apprezzare da colleghi e spettatori per competenza e grande professionalità. Lo scorso marzo, poco dopo il suo ingresso in Rai, Bellantoni era stato colpito da un grave male, che però sembrava aver superato. Poi l’improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute. Tantissimi i messaggi di cordoglio di amici e colleghi. Lascia la moglie e una bimba di due anni. Vediamo i dettagli.

Morto Pietro Bellantoni, volto del TGR Calabria

Nato a Scilla, in Calabria, Pietro Bellantoni era giornalista professionista dal 2009. Per dieci anni aveva lavorato a Reggio Calabria in qualità di redattore del Corriere della Calabria, e aveva scritto in precedenza anche per testate nazionali come La Stampa e Repubblica. La prima esperienza televisiva era poi arrivata presso la redazione di Studio Aperto, a Mediaset.

Tornato nella sua Calabria, Bellantoni aveva trovato impiego presso la redazione del telegiornale regionale LaCNews24, e aveva inoltre ricoperto il ruolo di direttore responsabile del sito Ilreggino.it. Durante la giunta presieduta da Nino Spirlì era poi stato coordinatore dell’ufficio stampa della Regione Calabria. Il passaggio alla redazione del TGR Rai era avvenuto a inizio anno, dopo la vittoria di un concorso pubblico.

Pochi mesi dopo, a marzo scorso, Pietro Bellantoni era stato colpito da un brutto male, nonostante il quale aveva continuato a collaborare in redazione fino all’ultimo. E in queste ore sono stati tantissimi i colleghi che hanno voluto ricordare con messaggi di cordoglio la professionalità, il talento e la passione del cronista 42enne. "Pietro era stato colpito pochi mesi dopo l’ingresso in Rai da una brutta malattia", hanno raccontato i colleghi del TGR Calabria, malattia che "sembrava aver superato, facendo sperare in un pronto rientro in redazione con cui da professionista qual era, ha continuato a collaborare anche nei momenti più difficili, prima dell’aggravarsi del male che lo ha portato via".

Pietro Bellantoni lascia la moglie, Ketty Tramontana, e una bimba di soli due anni. I funerali avranno luogo domani, giovedì 21 settembre, alle 15:30 nella chiesa di San Rocco a Scilla.

Potrebbe interessarti anche