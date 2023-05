Serie A, la 33ª giornata: al Napoli basta non perdere e sarà Scudetto Si apre il turno infrasettimanale di campionato: Lazio costretta a vincere, il tricolore degli azzurri potrebbe arrivare a Udine: come seguire tutte le partite

Il pareggio con la Salernitana ha rimandato la festa Scudetto del Napoli. Domenica scorsa era tutto pronto per i grandi festeggiamenti per le strade della città ma il gol di Boulaye Dia all’84’ ha costretto al rinvio. Una festa Scudetto che potrebbe arrivare in settimana, perché oggi mercoledì 3 maggio 2023 si apre la 33esima giornata di Serie A con il turno infrasettimanale, e gli azzurri potrebbero mettere matematicamente in cassaforte il loro terzo tricolore della storia. Si parte con quattro match alle 18; in serata la Lazio ospita il Sassuolo ed è costretta a vincere se non vuole consegnare lo Scudetto al Napoli addirittura in anticipo. Agli uomini di Spalletti, comunque, basterà non perdere a Udine – vecchia casa del tecnico di Certaldo – mercoledì, al Friuli contro l’Udinese. Scopriamo dunque come seguire tutte le partite di questo turno infrasettimanale e dove vedere in diretta tv e streaming tutti i match.

La 33ª giornata di Serie A sarà disponibile su DAZN e su Sky. Tutte le partite saranno visibili su DAZN tramite app, smart tv, tablet e mobili (e in streaming su TIMVision), mentre su Sky andranno in onda tre match in diretta (e in live streaming sulle piattaforme SkyGo e Now TV).

Serie A 2022/23, la trentatreesima giornata

Mercoledì 3 maggio 2023 si parte con quattro match che si disputeranno in contemporanea: la Juventus ospita il Lecce dopo il mezzo passo falso di domenica scorsa, l’Atalanta affronta lo Spezia, la Salernitana la Fiorentina, mentre la Sampdoria – sempre più vicina al baratro della Serie B – ospita il Torino. Alle 21 tocca alla Roma, che sarà a Monza contro la squadra di Palladino che arriva da tre vittorie consecutive, e alla Lazio, che all’Olimpico ospita il Sassuolo. Derby lombardo tra Milan e Cremonese, mentre l’Inter sarà a Verona. Nella serata di giovedì Empoli–Bologna e l’attesissima Udinese–Napoli.

Dove vedere in diretta tutte le partite

Mercoledì 3 maggio

Ore 18:00, Juventus – Lecce | DAZN

Ore 18:00, Atalanta – Spezia | DAZN, Sky

Ore 18:00, Sampdoria – Torino | DAZN

Ore 18:00, Salernitana – Fiorentina | DAZN

Ore 21:00, Monza – Roma | DAZN

Ore 21:00, Lazio – Sassuolo | DAZN, Sky

Ore 21:00, Milan – Cremonese | DAZN

Ore 21:00, Hellas Verona – Inter | DAZN, Sky

Giovedì 4 maggio

Ore 21:00, Empoli – Bologna | DAZN

Ore 21:00, Udinese – Napoli | DAZN

