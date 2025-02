Serena Brancale, il fidanzato Dario Morello è una star dello sport. Chi è e perché è famoso La cantante, ospite proprio oggi a Verissimo da Silvia Toffanin, è legata al pugile da circa un anno: scopriamo di più su di lui tra vita e carriera.

Serena Brancale è una nota cantautrice barese, conosciuta in particolar modo dal 2015 dopo la sua partecipazione 65esimo Festival di Sanremo nella sezione "Nuove Proposte". Quest’anno, Serena è tornata nuovamente in gara al Festival, nella categoria Big, con il brano Anema e Core che ha subito ottenuto un grandissimo successo. In merito alla vita privata della cantante sappiamo che è legata da un po’ di tempo al pugile Dario Morello: scopriamo allora qualcosa in più anche su di lui.

Serena Brancale, chi è il fidanzato Dario Morello

Dario Morello, classe 1993, è un pugile italiano molto conosciuto, spesso soprannominato Spartan. Dario, originario di Cetraro, provincia di Cosenza, ha esordito nel pugilato agonistico a soli 14 anni nel 2007. L’anno successivo ha vinto il suo primo Titolo Italiano e dopo qualche mese è stato convocato dalla Nazionale. Nel 2009, Morello si è confermato Campione Italiano e da quel momento ha proseguito la sua carriera nel pugilato ottenendo un successo dietro l’altro. Nel 2010 ha partecipato ai Mondiali Youth a Baku vincendo il Titolo Nazionale anche nella categoria Youth, e a soli 21 anni è poi diventato a tutti gli effetti un pugile professionista.

Dopo ben 8 vittorie consecutive, nel 2017, Dario ha conquistato la cintura di Campione Italiano dei Pesi Welter. A seguire, nel 2019, ha vinto il Titolo WBO Global contro il campione nazionale belga e nel 2022 ha portato a casa la cintura internazionale UBO dei pesi medi e il titolo Europeo UBO. Nel 2023, l’ormai iconico Spartan ha conquistato anche il prestigioso titolo WBC Mediterranean dei pesi medi, difeso poi anche l’anno successivo. Dario Morello è molto seguito anche sui social dove condivide momenti di vita e di carriera, spesso anche in compagnia della fidanzata Serena Brancale.

Serena Brancale e Dario Morello: dalla passione per lo sport a Sanremo 2025

Serena Brancale e Dario Morello sono usciti allo scoperto come coppia nel 2024, pubblicando una foto insieme sui social. Nonostante il loro amore sia dunque nato da poco, la relazione appare già molto solida. Nella vita e nella professione i due si sostengono sempre a vicenda: Serena Brancale spesso si tiene in forma praticando boxe, passione che i due hanno in comune, e sostiene il compagno ad ogni competizione. Lui, di recente, ha messo da parte momentaneamente gli allenamenti per supportare Serena durante l’esperienza al Festival di Sanremo 2025. In più, i due amano ballare la salsa e cantare insieme in macchina. Prima di lui, Serena ha avuto un’importante relazione con Walter Ricci, musicista attuale fidanzato di Arisa.

