Selvaggia Lucarelli contro Fedez dopo la denuncia a Fabrizio Corona: "Il mostro lo ha creato lui" La giornalista commenta la notizia dell'ammonimento ottenuto dal cantante nei confronti dell'ex re dei paparazzi e le bordate polemiche non mancano

Selvaggia Lucarelli commenta la notizia della richiesta di ammonimento da parte di Fedez nei confronti di Fabrizio Corona. Fedez ha infatti ottenuto l’ammonimento nei confronti dell’ex agente dei paparazzi da parte della Questura di Milano per "atti persecutori" e starebbe pensando anche di presentare una denuncia per stalking.

Selvaggia Lucarelli in una lunga serie di storie di Instagram, commentando la vicenda ha accusato di ipocrisia Fedez che, secondo lei, ha delle responsabilità nell’aver "creato il mostro" Corona. "Fino a sei mesi fa però quello che Corona faceva agli altri, compresa la sua ex moglie, non era un problema. Poi ha iniziato con lui e soffre d’ansia" scrive la giornalista su Instagram, per poi aggiungere, più avanti nel ragionamento: "Quello che Corona scriveva di me e delle sue vittime gli piaceva, eh? Il mostro, purtroppo, lo ha creato proprio quello che è andato a piagnucolare in questura. Se Corona fosse stato disarmato e isolato dall’inizio non avrebbe il peso che ha. Lo ha armato contro i suoi nemici, ex moglie compresa".

Insomma le bordate polemiche di Lucarelli contro Fedez continuano, ma nella lunga serie di storie instagram in cui commenta la vicenda dell’ammonimanto , la giornalista sottolinea anche il fatto di aver provato anche lei, a ottenere lo stesso provvedimento nei confronti di Fabrizio Corona.

La prima volta, che non ha avuto gli effetti sperati, risale al 2024, poi "ne sono seguite altre sei, nell’indifferenza più totale della procura. Sono sempre stata in silenzio subendo insulti minacce e offese estese a mio figlio e al mio compagno. Ci sono sue telefonate ai miei datori di lavoro. Due settimane fa ho chiesto l’ammonimento al Questore perché non riuscivo più a gestire la situazione sia psicologicamente che fisicamente, facendo presente tramite il mio legale che Corona sarebbe andato a Milano a fare uno spettacolo già fatto a Torino in cui mi aveva umiliata e mi perseguitava ormai quotidianamente. Tutto archiviato dopo due giorni." E ancora: "Le mie querele per diffamazione sono ignorate da un anno", poi prosegue: "Fedez ha invece ottenuto l’ammonimento alla velocità della luce. Accidenti, un mese di inimicizia e oggi se Corona parla di lui viene arrestato […] " Poi la constatazione più amara: "Oggi, e lo dico con amarezza, penso a quante corsie ha la giustizia e a quante donne, davvero vessate e in pericolo, aspettano quell’ammonimento".

