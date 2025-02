Selvaggia Lucarelli, bordata d’addio al Festival: "Mi sono vergognata", cosa è successo a Domenica In Ultimo colpo di cosa dell'ospite fissa del DopoFestival contro i giornalisti da Mara Venier: "Imbarazzante".

Piaccia o non piaccia, Selvaggia Lucarelli ha letteralmente animato questo Sanremo un po’ piatto. L’opinionista, ospite fissa del DopoFestival, con le sue critiche sagaci e puntuali, ha messo pepe tra le righe di una kermesse priva di colpi di scena, almeno dal punto di vista delle polemiche. Dalla critica al brano di Simone Cristicchi ("Trovo che ci sia un eccesso di romanticizzazione della malattia"), alle varie frecciatine rivolte allo show stesso ("Il Festival della Restaurazione"), passando per lo scontro in strada con un hater. Insomma, in questi 5 giorni di gara canora, Lucarelli è stata una voce fuori dal coro, capace di dire il suo pensiero, a volte anche ‘spietato’, senza remore o condizionamenti, cosa che ha fatto anche ieri sera, mentre sul palco dell’Ariston andava in onda la tradizionale puntata di Domenica In dedicata al Festival.

Selvaggia Lucarelli, l’ultima freccia velenosa per Sanremo a Domenica In: "È stato imbarazzante"

Selvaggia Lucarelli sferra l’ultimo colpo di coda a questo Sanremo 2025. Dopo le varie critiche pungenti a canzoni, conduzione e classifiche, l’ex giudice di Ballando con le Stelle si è scagliata contro i giornalisti ospiti della consueta puntata di Domenica In dedicata al Festival. Ieri infatti, come da tradizione, Mara Venier è andata in diretta dall’Ariston in compagnia dei protagonisti della kermesse e di molti giornalisti. La presenza dei cronisti, però, ha suscitato la critica di Lucarelli, per via della totale assenza di polemica: "Vedere gli interventi dei giornalisti e degli opinionisti oggi è stato imbarazzante. Appiattiti, qualunque tentativo sommesso di dire ogni tanto qualcosa di diverso o di sollevare una timida polemica veniva subito spento. Che amarezza", ha tuonato su Instagram.

Poi, l’ospite fissa di Cattelan si è detta "Imbarazzata" dopo aver guardato mezz’ora del programma e ha lanciato un’ultima stoccata a Marino Bartoletti, che nel salotto sanremese di Domenica In ha difeso Cristicchi dalle critiche di chi pretende di trasferire agli altri la propria "sporcizia mentale", parole che suonavano come rivolte proprio al giudizio di Lucarelli al brano del cantante: "Giornalisti così abituati a fare slurp che ormai passano direttamente all’insulto nei confronti di chi coltiva ancora l’esercizio della critica", il commento asciutto scritto tra le storie social.

