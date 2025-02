Selvaggia Lucarelli vs Bartoletti, la guerra social continua: "Ego smisurato". E lei sbotta: "Poveretto" Continua lo scontro a mezzo social tra il giornalista e l'opinionista: "Offende in modalità passivo aggressiva".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Continua senza sosta il botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Marino Bartoletti. Dopo le parole del giornalista, dette ieri a Domenica In, dove elogiava Simone Cristicchi prendendo di mira chi pretende di trasferire agli altri la propria "sporcizia mentale", l’ospite fissa del DopoFestival di Cattelan aveva replicato infastidita da quello che ai più è apparso come un attacco al suo giudizio sul brano del cantante ("Trovo che ci sia un eccesso di romanticizzazione della malattia"). E così, nelle sue storie Instagram, Lucarelli aveva replicato "Giornalisti così abituati a fare slurp che ormai passano direttamente all’insulto nei confronti di chi coltiva ancora l’esercizio della critica", parole che sono arrivate in un battibaleno alle orecchie di Bartoletti, il quale non ha tardato a commentare.

Selvaggia Lucarelli vs Marino Bartoletti, il botta e risposta sui social

Raggiunto dalla sagacia di Selvaggia Lucarelli che ieri sera aveva commentato il suo intervento a Domenica In a favore di Cristicchi e contro chi ha osato criticarne il suo brano con ‘sporcizia mentale’, Marino Bartoletti ha replicato a mezzo social, e su Instagram ha sbottato:

Apprendo da parecchie reazioni scomposte che tale Selvaggia Lucarelli – mai nominata e soprattutto mai seguita – mi abbia insultato per una considerazione che ieri ho fatto a Domenica In dialogando con Simone Cristicchi. Mi dicono che la signora abbia un ego smisurato e una discreta coda di paglia, al punto da ritenersi al centro del mondo anche quando nessuno se la fila. Apprezzo comunque la sua autocritica quando scrive di "giornalisti che passano direttamente all’insulto nei confronti di chi coltiva l’esercizio della critica".

Un commento a cui subito Lucarelli ha risposto precisandone, con tanto di prove video, alcuni passaggi: "La pochezza di Bartoletti che prima insulta, poi ‘mica parlo di tè’, poi toglie ogni dubbio continuando a offendere in modalità passivo-aggressiva delegittimando e facendo finta che nessuno mi fili. Il tutto mentre si è infilato autonomamente in una discussione aperta da me, che sarebbe anche interessante. E che meriterebbe rispetto, visto che ho avuto una madre e una nonna con l’Alzheimer, caro Bartoletti". E infine la stoccata corredata da tanto di immagini in cui i due si trovavano insieme nella stessa trasmissione:

Aggiungo, caro Marino Bartoletti, che più volte ci siamo trovati nello stesso spazio televisivo (anche quello in cui ti trovavi ieri), quindi ‘tale Selvaggia Lucarelli’ a tua sorella.

Un botta e risposta che ha trovato una continuazione anche dopo il "Poveretto" scritto da Lucarelli ripostando la replica di Bartoletti su X: "Quando qualcuno pensa di chiudere un dibattito dando in maniera sprezzante del ‘poveretto’ al suo interlocutore, capite bene che per me la cosa finisce qui (al di là dell’opinione che mi posso fare del suo poco gentile autore)!", l’ultimo messaggio del giornalista su Instagram, concludendo:

Al contrario di altri (o di altre) non sono appassionato a questo genere di ‘argomenti'(?) e men che meno a questo tipo di conversazioni. Resto della mia opinione e cioè che quello che Cristicchi ha composto e cantato meriti più rispetto; mi dispiace che qualcuno si sia sentito chiamato personalmente in causa, visto che le mie considerazioni erano assolutamente impersonali, frutto di un’indignazione suscitata da (troppi) commenti crudeli, violenti e spesso anonimi su un prodotto artistico che ritengo sincero e pulito.

