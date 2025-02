Sanremo 2025, Bianca Balti e le dolorose rivelazioni: "Con il cancro i brand non mi considerano più" La modella, pronta a calcare il palco dell’Ariston nella seconda serata, ha raccontato sui social come è cambiata la sua vita dopo la scoperta della malattia.

La bellissima Bianca Balti è arrivata ufficialmente al Festival di Sanremo, dove domani sera vestirà i panni di co-conduttrice accanto a Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Quello che verrà trasmesso dalla modella sul palco dell’Ariston, senza lunghi monologhi, sarà un messaggio di speranza e di forza e un invito alla prevenzione. Bianca sta infatti affrontando la dura lotta contro il cancro già da diverso tempo e, inevitabilmente, dalla scoperta della malattia la sua vita è profondamente cambiata, proprio come ha raccontato lei attraverso un post social nel quale si è lasciata andare anche a dolorose rivelazioni: ecco le sue parole.

Bianca Balti: "Fare la modella mi è capitato per caso"

"Fare la modella mi è capitato per caso. I clienti mi offrivano lavori e io accettavo o meno, in base alla creatività e al budget. Ha funzionato come una magia per quasi due decenni. Finché non è arrivato il Covid. A quel punto le cose sono rallentate un po’ e ho deciso di assumere un ruolo più attivo nella mia carriera", ha raccontato Bianca Balti in un lungo post sui social.

La modella ha poi voluto sottolineare di aver capito, a un certo punto, l’importanza di trasmettere i propri valori anche attraverso il suo lavoro. "Ho riconosciuto i miei valori unici: la mia voce, le mie convinzioni e le mie esperienze. Essendo me stessa senza vergogna, sono entrata in contatto con un pubblico che mi apprezzava esattamente per la donna che ero. Di conseguenza, ho iniziato a lavorare con marchi che abbracciavano i miei valori, una dinamica molto più gratificante".

Bianca Balti e le dolorose rivelazioni: "Con il cancro i brand non mi considerano più"

La scoperta della malattia ha inevitabilmente cambiato la vita di Bianca Balti, ma ciò che la modella ha voluto mettere in luce attraverso il suo post social è il cambiamento avvenuto soprattutto nel suo lavoro, e non per sua volontà. "Tutti sono diventati comprensibilmente restii a contattarmi per lavoro. Oltre a mandarmi fiori e biglietti d’auguri, i brand hanno smesso di considerarmi una persona con cui lavorare", ha raccontato amaramente.

Ma Bianca, esempio perfetto di forza, speranza e ottimismo ha voluto sottolineare anche: "Ora mostro a loro e al mondo intero il potere del mio nuovo look. Ho sbloccato il potenziale della nuova me per poter sentire di nuovo il mio valore". E siamo sicuri che nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo, Bianca sarà in grado di mostrare anche sul palco dell’Ariston tutta la sua bellezza, il suo talento e i valori che la contraddistinguono.

