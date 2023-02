Sanremo 2023: tutta la programmazione Rai per il Festival Dal Prima Festival ai programmi “in trasferta” come Domenica In e Muschio Selvaggio fino alla copertura radio, tutte le trasmissioni collaterali alla kermesse

Sanremo 2023 è alle porte ed è tutto pronto sia nella Città dei Fiori che negli studi Rai, dove – oltre ovviamente alle serate condotte da Amadeus – è prevista un’ampia programmazione dedicata per seguire al meglio il Festival sotto ogni aspetto. Dal Prima Sanremo a tantissimi programmi "in trasferta" in Liguria fino alle trasmissioni radio. Scopriamo tutta la copertura "collaterale" del Festival di Sanremo 2023.

Prima Festival

Il grande classico che apre la prima serata di Rai 1 nel corso della settimana del Festival è "l’antipasto" della kermesse. In diretta dal Glass Studio del Teatro Ariston il Prima Festival sarà l’appuntamento quotidiano con news e curiosità su Sanremo 2023, con un rapido e incalzante notiziario con tutte le ultime dalla Liguria. Programma di Walter Santillo, Alessio Tagliento, Paola di Pietro, alla conduzione Andrea Delogu, Gli Autogol, Jody Cecchetto.

Domenica In

Altro appuntamento immancabile che chiude la settimana sanremese. Mara Venier ospita tutti gli artisti reduci dalla finale del Festival insieme a tanti altri volti dello spettacolo e giornalisti, in una puntata speciale di Domenica In in diretta dall’Ariston.

Muschio Selvaggio

L’ultimo annuncio di casa Rai. Il podcast di Fedez (che rimpolperà ulteriormente la "presenza" dei Ferragnez in Liguria, insieme alla moglie Chiara Ferragni come co-conduttrice e la serata del duetto con gli Articolo 31) e Luis Sal sbarcherà in via del tutto eccezionale in tv. Dal 7 all’11 febbraio alle 18:45 uno dei podcast più ascoltati d’Italia andrà in onda in versione speciale su Rai 2 e RaiPlay.

Bella Ma’

Il programma di Pierluigi Diaco subirà una piccola variazione, che inserirà nella classica formula anche una piccola sezione dedicata al Festival di Sanremo 2023. Per la settimana sanremese ci saranno infatti in studio Antonella Elia e Adriana Volpe, che commenteranno le serate dell’Ariston con una rubrica su canzoni, esibizioni, ospiti ma anche look e siparietti. In collegamento da Sanremo ci sarà invece Gianfranco Agus, storico inviato de La Vita in diretta che tornerà in tv dopo sette anni.

Rai Radio2

Rai Radio2 sarà ovviamente la radio ufficiale di Sanremo 2023 e offrirà una copertura live e non-stop per la 73esima edizione del Festival e, per la prima volta, sarà anche disponibile in versione video sul canale 202 da lunedì 6 febbraio. Sguardo e commento a 360 gradi sulla kermesse ligure dalla mattina presto fino a notte inoltrata, con oltre 100 ore di programmazione dedicata e 80 ore in diretta da Sanremo tra interviste esclusive nel glass box e backstage in teatro.

Si parte alle 6:35 con Caterpillar AM, in diretta da Casa SIAE all’entrata dell’Ariston, alle 10:35 Radio2 Social Club con Luca Barbarossa e Andrea Perroni in collegamento con Sanremo. Radio 2 Happy Family lascia via Asiago per diventare Radio 2 Happy Sanremo, con Ema Stokholma e i Gemelli di Guidonia in diretta dal glass box da mezzogiorno. Alle 13:45 spazio a Tommaso Labate, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, mentre dalle 17 alle 18 attesissima ora in compagnia di Valerio Lundini. Dalle sette La Mario, Saverio Raimondo e Diletta Parlangeli fino all’inizio della serata. Notte affidata a I Lunatici.

I programmi Rai in trasferta

Come da tradizione alcune colonne portanti del palinsesto Rai si trasferiranno da Roma in Liguria e andranno in onda dalla Città Dei Fiori. La location dovrebbe essere ancora il teatro del Casinò municipale di Sanremo, e gli interessati potrebbero essere Serena Bortone con Oggi è un altro giorno, (forse) Alberto Matano e la sua Vita in Diretta, oltre alle confermate Paola Perego e Simona Ventura con Citofonare Rai 2.

