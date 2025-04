Samanta Togni si è sfilata la fede nuziale: il matrimonio con Mario Russo è davvero finito Matrimonio finito tra Samanta Togni e Mario Russo: lei non indossa più la fede al dito

"Ora la fede al dito c’è perché stiamo rimettendo a posto le cose, anche se nulla tornerà come prima perché è inevitabile", così Samanta Togni aveva dichiarato qualche tempo fa nel programma La volta buona di Caterina Balivo parlando della crisi che stava attraversando con il marito Mario Russo. Da quel momento sono trascorsi sette mesi durante i quali la coppia non ha più affrontato l’argomento lasciando però che foto e gesti social parlassero al loro posto. Ora però Instagram fornisce l’immagine che mostra la mancanza di un dettaglio importante, quella che l’ex professionista di Ballando con le Stelle aveva indicato per confermare un’eventuale rottura: l’anello nuziale al dito.

Samanta Togni, matrimonio finito con Mario Russo: lei si è tolta la fede

Dalle immagini postate da Samanta Togni sui profili social è facile avere una conferma del fatto che il matrimonio con Mario Russo è arrivato ormai al capolinea. Come si può notare, sul dito anulare della ballerina non compare più la fede nuziale. Oltre a questo dettaglio non di poco conto si aggiunga che il giorno del compleanno di Samanta lo scorso 21 aprile, dell’ex marito non c’era alcuna traccia. Non solo il chirurgo non era presente alla festa ma non ha postato neanche una foto o scritto una frase di auguri rivolta alla moglie. La Togni ha condiviso un unico video in cui spegne le candeline su una torta e ha taggato diverse persone tranne Mario Russo.

Nel frattempo mentre Samanta Togni ha fatto il suo rientro in Italia, Mario Russo continua a vivere a Dubai. Proprio poche ore fa, il chirurgo ha condiviso sui social uno scatto in cui ha annunciato di essersi unito al team del Liv Hospital di City Walk. Ha poi aggiunto di essere grato per questa opportunità fantastica. Nessun messaggio di auguri o congratulazioni da parte della Togni. Per quanto manchino le conferme ufficiali, tutti gli indizi lasciano pensare che il matrimonio con Mario Russo sia davvero finito e che non ci siano più le condizioni per recuperare il rapporto.

Samanta Togni e Mario Russo, la crisi e l’allontanamento

Samanta Togni e Mario Russo si erano incontrati all’inizio dell’estate 2019 e dopo il colpo di fulmine erano convolati a nozze il 15 febbraio 2020. Subito dopo, la decisione di Samanta di stravolgere i propri piani per amore.

La notizia della crisi matrimoniale tra Samanta Togni e Mario Russo circolava ormai da tempo. La conduttrice aveva spiegato che dopo le nozze si era trasferita negli Emirati Arabi per stare accanto al marito. Un’esperienza che la portò a riflettere sul fatto che quella vita non faceva per lei perché a mancarle c’erano il lavoro e gli obiettivi professionali: "Certe scelte, come il trasferimento a Dubai per seguire mio marito Mario, con il tempo mi avevano allontanata da quella che era la mia vita, fatta di lavoro, tv, allenamenti, ballo. Mi sentivo indebolita, poco interessante come donna. Poi è subentrata la crisi con Mario", aveva dichiarato in un’intervista.

Samanta si era presa del tempo per capire se fosse possibile rimettere insieme i pezzi e andare avanti e in questo anche l’esperienza di Pechino Express condivisa con la sorella le è servita per avere una nuova consapevolezza e per affrontare la vita con uno sguardo diverso.

