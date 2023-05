Sabrina Salerno: “Il mio seno non è rifatto” (e il chirurgo conferma) La cantante e showgirl italiana, stanca di sentire fake news sul suo fisico, ha dimostrato una volta per tutte di non essere ricorsa alla chirurgia. Ecco come.

Si sa, nel mondo dello spettacolo il chirurgo plastico è il migliore amico di molti personaggi ma, allo stesso tempo, ci sono anche artisti che amano la propria naturalezza e detestano quando gli vengono attribuiti "ritocchi" in realtà inesistenti. Tra questi ultimi rientra proprio Sabrina Salerno, che dopo anni e anni di gossip e indiscrezioni sull’ipotetico seno rifatto, ha voluto mettere a tacere le voci una volta per tutte dimostrando di avere un seno completamente naturale. Vediamo cosa ha fatto la showgirl.

Sabrina Salerno richiede la perizia del chirurgo

Mettere a tacere i gossip non è mai facile, tantomeno quelli che accusano le artiste di essersi sottoposte a interventi di chirurgia estetica. Ma allora, come si fa a smentire queste teorie? Semplicemente chiedendo l’attestazione del chirurgo. Esattamente ciò che ha fatto la cantante Sabrina Salerno per provare una volta per tutte di avere un seno naturale assolutamente non rifatto.

La nota showgirl si è rivola a un chirurgo plastico per avere una perizia in grado di attestare definitivamente la naturalezza del suo seno. Un’azione radicale arrivata dopo trent’anni di fake news che hanno portato la Salerno all’esasperazione.

Cosa dice la perizia del chirurgo sul seno di Sabrina Salerno

Per mettere un punto a questa storia e non lasciare più dubbi, Sabrina Salerno ha condiviso sul proprio profilo Instagram la perizia realizzata dal chirurgo.

"Vedo in data odierna la sig.ra Salerno Sabrina. Giunge alla mia attenzione per visita specialistica finalizzata ad escludere la presenza di protesi mammarie. Storia Clinica: la paziente non riferisce alcun intervento chirurgico al seno. È in follow up mammografico ed ecografico da circa 20 anni. […] La storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari (protesi)", queste le parole scritte sul documento.

Protesi o non protesi: questo è il dilemma

Ora non ci sono più dubbi: il seno di Sabrina Salerno è completamente naturale. Oltre a condividere il referto completo del chirurgo estetico, la cantante, all’interno del carosello pubblicato su Instagram, ha voluto riprendere in didascalia le conclusioni per evitare qualsiasi possibile incomprensione aggiungendo: "Spero, con questo documento, di aver messo la parola FINE a una fake news che mi perseguita da più di 30 anni".

La showgirl, che già agli inizi degli anni ’90 aveva richiesto la stessa perizia per confutare le stesse voci, almeno per un po’ potrà tornare dormire sonni tranquilli senza l’accusa di avere seni rifatti. Non si esclude però che in futuro questo gossip possa tornare più forte di prima e chissà se Sabrina lascerà correre o impugnerà l’ennesima perizia.

