Sabrina Ferilli, la replica a Fabrizio Corona (e all’accusa di aver ‘sfasciato’ la famiglia di Totti e Ilary): cosa ha detto L’attrice è intervenuta sui social dopo la pubblicazione della seconda puntata di Falsissimo, rispondendo alle parole dell’ex re dei paparazzi

Sabrina Ferilli rompe il silenzio? L’attrice romana è finita nel mirino di Fabrizio Corona nella seconda puntata dedicata a Chiara Ferragni del suo podcast Falsissimo. Dopo le scottanti dichiarazioni sui (presunti) tradimenti dell’influencer cremonese ai danni di Fedez, infatti, l’ex re dei paparazzzi ha parlato anche di Belén Rodríguez e di Sabrina Ferilli. Quest’ultima, in particolare, è stata accusata non solo di avere ‘rubato’ suo marito Flavio Cattaneo, ma anche di essersi ‘inserita’ nella relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Scopriamo tutti i dettagli.

Fabrizio Corona contro Sabrina Ferilli

Nel finale della seconda parte della puntata di Falsissimo dedicata a ‘Il vero amore di Chiara Ferragni’ – come anticipato – Fabrizio Corona ha rivolto alcune pesanti accuse anche a Sabrina Ferilli. L’ex re dei paparazzi si è infatti scagliato contro l’attrice romana, che proprio recentemente si era lasciata a andare a un commento negativo contro di lui dopo la diffusione delle prime rivelazioni sul passato di Chiara Ferragni e Fedez. "Magari lei mi avrà querelato" ha spiegato Corona: "Ho detto che fa la leccac**o di Maria De Filippi. Fa la leccac**o di Maria De Filippi per lavorare e fare la cretina il sabato sera in quel programma allucinante dal quale Belén è scappata".

Fabrizio Corona ha poi affondato il colpo contro Sabrina Ferilli: "Ha rubato il marito alla moglie di Flavio Cattaneo, Grandissimo uomo di aziende, un uomo ricchissimo e potentissimo che ha lasciato moglie e figli perché la Ferilli lo ha puntato, mirato, e sedotto (…) A me fa schifo chi rinnega il passato".

L’ex re dei paparazzi ha infine svelato un presunto quanto scottante retroscena anche sul passato dell’attrice romana. Secondo la versione dei fatti di Corona, infatti, Francesco Totti avrebbe avuto una relazione extraconiugale proprio con Sabrina Ferilli quando era ancora sposato con Ilary Blasi. "La Ferilli quando andava a letto con un marito sposato ed era l’amante di una padre di due figli, non faceva violenza all’altra donna?" ha accusato Corona, aggiungendo: "Non faceva violenza a Ilary Blasi quando a casa di Lele Mora, lei fidanzata, lui fidanzato, venivano a sco*are di nascosto? Gli aprivo io la porta, questa è violenza"

La replica di Sabrina Ferilli

In seguito alle accuse di Fabrizio Corona Sabrina Ferilli ha deciso di rompere il silenzio solo parzialmente, limitandosi a un intervento sui social. Tra le sue stories di Instagram, infatti, l’attrice romana ha commentato "Ahahahah", una risata che sembra proprie essere rivolta all’ex re dei paparazzi e alle dichiarazioni sul suo conto.

