Alvaro Vitali lasciato dalla moglie Stefania Corona: "La vita con lui è complicata, fa il galletto con le altre" Tra sacrifici e silenzi, finisce la lunga storia tra l’attore simbolo della commedia all’italiana e la donna che gli è stata accanto, ora che lei dice basta.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Anche le storie che sembrano fatte per durare per sempre, a un certo punto, possono sgretolarsi. Nel gossip recente abbiamo esempi come Ilary Blasi e Francesco Totti, o Chiara Ferragni e Fedez, e oggi succede anche ad Alvaro Vitali, 75 anni, e Stefania Corona, 64. Dopo 27 anni insieme, di cui venti di matrimonio, la loro relazione è arrivata al capolinea.

A parlare, questa volta, è stata lei. Senza rabbia, ma con una sincerità che pesa più di mille accuse. "Mi sono stancata di essere trasparente. Voglio pensare un po’ di più a me stessa, rivalutare Stefania". Parole che suonano come un bilancio, di una donna che a suo dire ha dato tutto, anche troppo.

Stefania Corona lascia Alvaro Vitali

Lei non ci va leggera: "Ho dedicato 27 anni ad Alvaro, sbagliando. Con un eccesso di zelo, di responsabilità. Non eravamo più una coppia, lo siamo stati solo all’inizio", così Stefania Corona racconta la deriva lenta ma costante di una relazione che, col tempo, si è trasformata in abitudine e in lavoro condiviso: "Lui pensava molto a se stesso, anche come personaggio. Io ero sempre dieci passi indietro, nell’ombra", dice lei. E a nulla è servito aspettare che le cose cambiassero. Un altro nodo che ha pesato è stato sicuramente l’atteggiamento da eterno "galletto" che Stefania non ha più voluto accettare: "Quando fa lavori nei quali io non sono coinvolta, tipo lo spot pubblicitario, il post di TikTok circondato da ragazze, gli ha dato un senso di libertà e lui fa il galletto, il farfallino. Io penso che Alvaro si senta libero, è come se non vedesse l’ora anche lui di separarci, di non avere una persona così presente come sono stata io. Si sta montando la testa, perché ha molti impegni di lavoro da solo".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi è Stefania Corona, la moglie di Alvaro Vitali

Nata come cantautrice, Stefania Corona ha conosciuto Alvaro Vitali in una sala di incisione, mentre stava registrando un brano. Lui cercava una ragazza per il suo spettacolo. Quello fu l’inizio di tutto. Lei scrisse le prime gag, lui le diede spazio sul palco e da lì cominciò un sodalizio che li ha portati in giro per l’Italia e all’estero, sempre insieme, tra piazze, teatri e risate. Una complicità professionale forte, ma che con il tempo ha nascosto una distanza emotiva crescente. La loro storia ha attraversato momenti difficili, segnati anche da gravi problemi di salute: "Dopo due anni che vivevamo insieme, ha avuto un ictus. Poi due infarti. Poi la dialisi. E io c’ero sempre, a prendermi cura di lui". Ma più lui si appoggiava, più lei si spegneva. "Ha cominciato ad adagiarsi sulla mia predisposizione infermieristica. È diventato burbero, nervoso. Pensava che tutto gli fosse dovuto. E io venivo bacchettata in continuazione".

Cosa succedere tra Alvaro Vitali e la moglie

Ora Stefania ha solo una certezza: deve ripartire da sé. "La mia vita è tutta da ricostruire. Anche professionalmente, perché Alvaro non ha mai voluto che lavorassi con altre compagnie. Ho sempre e solo lavorato con lui. E ora, piano piano, sto cercando di ritrovare fiducia, energia, equilibrio". Nonostante tutto però, non rinnega il passato. "Sono stati anni con momenti belli e meno belli, tanti sacrifici da parte mia. Caro Alvaro, io ci sarò sempre se avrai bisogno. Ti voglio molto bene. Ma la nostra storia non poteva durare oltre per tutte le problematiche che conosci". I due non vivono più insieme. Resta solo da sistemare l’aspetto pratico della separazione. Poi, come ha detto lei stessa, "Ognuno andrà per la propria strada, ovviamente in due case diverse".

Guida TV

Potrebbe interessarti anche