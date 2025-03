Sabrina Ferilli, la passione travolgente con un noto conduttore televisivo: ecco di chi si tratta Tutti i dettagli sul film dal vastissimo cast corale, che raccoglie ben 16 episodi dedicati ai vizi e alle debolezze dell'Italia contemporanea.

I mostri oggi è un film a episodi del 2009, ultimo lavoro cinematografico di Oldoini. Si tratta di un seguito dei film I mostri (1963) e I nuovi mostri (1977). Il film è suddiviso in sedici episodi che raccontano i vizi, le paure e le debolezze degli Italiani contemporanei. Tra gli episodi più celebri spicca sicuramente la storia che vede Sabrina Ferilli sposata con Claudio Bisio, entrambi arrabbiati l’uno con l’altra mentre concedono un passaggio ad un bisognoso Diego Abatantuono, per poi riappacificarsi in un turbinio di passione.

I mostri oggi va in onda proprio stasera su Cine 34, alle 21:00.

