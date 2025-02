Sanremo 2025, Fabrizio Corona lancia la bomba: "Hackerate le canzoni del Festival" Secondo il re dei paparazzi i brani del Festival sarebbero stati hackerati e lui li avrebbe condivisi agli utenti del suo canale Telegram.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

Manca un solo giorno all’inizio del Festival di Sanremo 2025 e Fabrizio Corona rischia di far tremare tutta l’organizzazione della kermesse canora. Sul suo canale Telegram infatti è comparso un messaggio che recita: "Hackerate le canzoni di Sanremo 2025, eccole!", con tanto di file zip per scaricare i brani.

Fabrizio Corona annuncia: "Sono state hackerate le canzoni di Sanremo 2025"

L’ex re dei paparazzi ha condiviso sul suo canale Telegram un messaggio in cui afferma che tutte le canzoni di Sanremo 2025 sono state hackerate. "Un hacker le ha diffuse in rete, eccole qui, in anteprima solo per voi del mio canale Telegram ufficiale" ha scritto per poi continuare in un altro messaggio: "È protetto da password altrimenti sparisce subito, vi dico che la password è di 5 lettere e inizia con F". Insieme al messaggio ha condiviso un file zip del peso di 47,4 mb per scaricare le fantomatiche canzoni. La password non è Fedez come alcuni pensavano e sui social gli utenti hanno commentato: "Dice di avere le canzoni di Sanremo, ma ovviamente l’archivio e la parola che tutti pensavate come password non va, quindi a ora è solo un messaggio senza realtà". Infatti questo messaggio di Fabrizio Corona potrebbe essere soltanto l’ennesima trovata per creare hype su di sé e alimentare il gossip sul Festival di Sanremo che domani, martedì 11 febbraio 2025, partirà per la prima serata. A condurre la kermesse canora più famosa d’Italia ci sarà Carlo Conti e i co-conduttori saranno Antonella Clerici (la quarta volta all’Ariston per lei che nel 2010 è stata la seconda donna a condurre il Festival) e Gerry Scotti (alla sua prima esperienza al Festival della canzone italiana). Il conduttore ha svelato che non riceverà nessun cachet ma parteciperà per il piacere di presentare e per il suo amico di vecchia data, Carlo Conti.

Le canzoni di Sanremo sono state davvero hackerate?

Ricordiamo che soltanto i giornalisti della sala stampa sono stati gli unici ad avere ascoltato i brani di Sanremo in anteprima. Resta del tutto senza fondamento la notizia data da Fabrizio Corona anche perché nessuno è riuscito ad aprire il file zip mandato dallo stesso ex re dei paparazzi sul suo canale Telegram. Rimane quindi, come fatto notare da gran parte del popolo del web, un messaggio buttato lì che non può avere un riscontro nella realtà. Nessuno conosce la password infatti. Intanto l’adrenalina del pubblico sale per questa nuova edizione del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti.

