Ezio Greggio, l’ex Romina Pierdomenico ha (già) trovato un altro. Chi è il nuovo amore della 39enne La vecchia fiamma del conduttore di Striscia ha annunciato un nuovo flirt. Si sta frequentando con un uomo, ma non rivela ancora il nome per non portarsi sfortuna.

Amore che vieni, amore che vai. Per Ezio Greggio e Romina Pierdomenico vale l’adagio di una nota canzone italiana. Lei, appena 39enne, è stata per cinque anni con il comico e attore che oggi ne ha 70. E alla fine la differenza dev’essersi sentita, perché non ha funzionato, si sono lasciati. Ma soprattutto Romina, ancora nel fiore dei suoi anni, pare aver ritrovato già il sorriso. Lo ha dichiarato a Gente, raccontando che c’è una nuova persona importante nella sua vita. Ma la Pierdomenico preferisce andare cauta con le dichiarazioni. Perché non vuole portarsi sfortuna da sola. Ecco i particolari qui sotto.

Ezio Greggio, l’ex Romina volta pagina

A 15 mesi dalla fine della loro storia, per la bella Romina Pierdomenico è tempo di andare oltre. Stava con il conduttore e comico Ezio Greggio, volto storico di Striscia la Notizia. Cinque anni intensi, conditi di apparizioni pubbliche ad eventi mondani, chiacchiericcio sulla differenza d’età (ben 31 anni) e anche tanto affetto sincero. Alla fine, le strade di Ezio e Romina si sono separate. Senza scandali e senza patemi.

Ora la Pierdomenico è tornata a parlare in pubblico. Lo ha fatto in un’intervista alla rivista Gente, sbottonandosi un po’ (ma non troppo) sui dettagli della sua vita dopo Ezio. Prima di entrare nel vivo del discorso, Romina ha tergiversato un po’ con qualche particolare sulla sua estate. Ha detto che andrà in Sardegna, in Costa Smeralda, dove l’attendono gli amici e dove si muoverà tra terraferma e gite in barca. Poi, dopo Ferragosto, farà un tour della Costiera Amalfitana e una tappa obbligata nella splendida Capri, che Romina considera un luogo particolarmente romantico.

E a proposito di romanticismo, a questo punto la 39enne non ha più resistito e ha vuotato il sacco. Non è più single, ha ammesso Romina davanti a Gente. Si sta frequentando con un uomo, di cui non rivela il nome (per ora). Le cose tra loro vanno bene ma lei non vuole ancora sbilanciarsi. Non lo chiama "fidanzato", né tantomeno "compagno". Perché essendo scaramantica, non vorrebbe portarsi sfortuna. Magari l’estate le porterà consiglio, dice lei. E allora renderà ufficiale la sua nuova relazione d’amore. Per ora, Romina Pierdomenico si accontenta di essere di nuovo felice. Che è già qualcosa. Finalmente con il cuore nel posto giusto.

Noi invece ci chiediamo a cosa starà pensando l’ex Ezio Greggio. E se anche lui, o meglio il suo cuore, avrà ricominciato a battere dopo l’addio.

