Rocío Muñoz Morales diventa l’amante di un noto imprenditore, ma non è come sembra: chi è lui Ecco tutti i dettagli più e meno noti sul film con la celebre attrice e compagna di Raoul Bova, dal resto del super cast, fino al passo importante per il regista.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Tu mi nascondi qualcosa è una commedia del 2018 che intreccia le storie di tre personaggi alle prese con verità nascoste. Valeria (Sarah Felberbaum), una fotografa, scopre per caso il tradimento della compagna di Francesco (Giuseppe Battiston), un uomo che, sconvolto, finisce in depressione. Nel frattempo, il ricco imprenditore Alberto (Rocco Papaleo), dopo un incidente, perde la memoria e scopre di avere due mogli: una in Italia, Irene (Olga Rossi), e una in Tunisia, Jamila (Rocío Muñoz Morales). Le due donne, ignare l’una dell’altra, devono affrontare la situazione surreale in cui si trovano. Il film si sviluppa tra equivoci e momenti comici, con i personaggi che si confrontano con le proprie verità.

Tu mi nascondi qualcosa va in onda stasera stessa, su Cine 34, alle 21:00.

