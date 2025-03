Report, perché non va in onda stasera: la Rai stoppa Ranucci (e Fazio ringrazia) Da stasera - domenica 9 marzo 2025 - e fino al prossimo aprile Report lascia il posto a Presa Diretta su Rai 3. Perché è una mossa che favorirà Che tempo che fa.

Domenica scorsa, 2 marzo 2025, sono andate in onda, tra le altre, le inchieste Patti chiari di Claudia Di Pasquale e Il re del vino di Emanuele Bellano per Report. Questi e altri sono stati (per ora) gli ultimi servizi del programma condotto da Sigfrido Ranucci. Infatti da stasera, domenica 9 marzo 2025, la trasmissione cederà il posto a un altro programma d’inchieste, Presa Diretta di Riccardo Iacona.

Perché Report non va in onda stasera (9 marzo 2025)

La scorsa puntata è stata l’ultima della prima parte della stagione di Report. La trasmissione di inchieste del giornalista e conduttore Sigfrido Ranucci tornerà in onda con la seconda parte alla fine ad aprile 2025. Report va in pausa dopo aver duellato dallo scorso autunno con Che tempo che fa, che ormai da un anno è il principale competitore del programma di Rai 3. Per Fazio, probabilmente, lo stop di Ranucci sarà una buona notizia, perché potrebbe permettere al talk del Nove di aumentare i suoi indici di ascolto. Al posto di Report va in onda Presa Diretta condotto da Riccardo Iacona. Stasera, domenica 9 marzo 2025, alle 20:30 su Rai 3 verrà trasmessa la prima puntata del programma che, come si legge sui suoi canali social, "dedica questo nuovo ciclo ai temi fondamentali del futuro: quelli che ci raccontano visioni diverse del mondo, che a volte dividono l’opinione pubblica e la politica, che ci mostrano il nuovo ordine mondiale, ma anche l’importanza dei valori condivisi". Cambia programma ma non la sostanza perché anche durante Presa Diretta saranno affrontati temi d’attualità con una narrazione vivace e senza filtri come accade a Report.

Gli argomenti delle puntate di Presa Diretta

Le puntate di Presa Diretta saranno otto e tratteranno argomenti come La cittadinanza italiana e lo ius sanguinis per analizzare il tema delle discendenze italiane e il diritto alla cittadinanza, appunto. Sarà poi affrontato il tema delle energie rinnovabili che sono sotto attacco con le politiche europee sul tema poco chiare. Inoltre ci si sposterà alla cronaca analizzando il Decreto Caivano che riguarda i giovani e la criminalità. Inoltre ci sarà un’indagine sulle droghe sintetiche e il temibile fentanyl che stanno mettendo in allarme le autorità sanitarie e non solo. Spazio poi alla speculazione immobiliare, analizzando la situazione nelle grandi città italiane come Milano e le metropoli d’Europa. Ci si affaccerà poi sulle nuove politiche europee in tema di diritto all’asilo e immigrazione. Si parlerà inoltre di piante per esplorarne le capacità di adattamento e comunicazione. Infine spazio anche all’economia europea, tra concorrenza cinese e caro energia oltre alla guerra dei dazi.

Quando e dove va in onda la trasmissione

Presa Diretta andrà in onda stasera in tv – 9 marzo 2025 – alle 20:30 su Rai 3. Inoltre la visione di questo programma sarà disponibile anche in streaming attraverso la piattaforma RaiPlay sia on demand che in diretta.

