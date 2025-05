Mika, chi è il compagno Andreas Dermanis. Il lavoro prestigioso, le liti e il coming out Il cantante di fama internazionale è legato da ormai ben 18 anni allo storico compagno, noto registra greco-inglese: scopriamo di più su di lui.

Mika, nome d’arte di Michael Holbrook Penniman Jr, è un famosissimo cantante e showman di origini libanesi naturalizzato inglese. Ma oltre ad essere una star internazionale, grazie alla sua partecipazione a numerosi programmi italiani, negli ultimi anni Mika è stato letteralmente ‘adottato’ anche dall’Italia e nel 2025 è stato scelto per condurre la celebre serata dei David di Donatello accanto all’attrice Elena Sofia Ricci. Ciò che forse non tutti sanno in merito alla vita privata del cantante, è che Mika è legato sentimentalmente al suo compagno Andreas Dermanis da ormai 18 anni: scopriamo allora qualcosa in più su di lui.

Chi è Andreas Dermanis, compagno storico di Mika

Andreas Dermanis, compagno di Mika da ormai 18 anni, è un uomo di origini greco-inglesi che vive a Londra e lavora come regista, montatore e editore. Negli anni, Andreas ha avuto modo di collaborare con importanti reti televisive come Sky Arte, BBC, Channel 4 e MTV, e con Major del calibro di Sony, Universal e Warner Music per la realizzazione di video musicali. Mika e Andreas si sono conosciuti durante uno show televisivo nel 2007 e da allora non si sono più lasciati.

Mika, il coming out e le liti con il compagno

Nel corso di varie interviste, Mika ha più volte sottolineato come la presenza del compagno Andreas sia stata per lui fondamentale nel momento in cui ha deciso di fare coming out. Dopo un lungo periodo di ambiguità in merito alla sessualità del cantante, lui stesso nel 2012 ha deciso di fare coming out tra le pagine del settimanale Instinct confermando pubblicamente la sua omosessualità, e parlando per la prima volta del compagno Andreas. "Mi chiedete se sono gay? Io vi rispondo di sì. Mi chiedete se le mie canzoni parlano di relazioni con uomini? Io vi dico sì. Ed è solo attraverso la mia musica che ho trovato la forza di venire a patti con la mia sessualità al di là dell’argomento dei miei testi. Questa è la mia vita reale", aveva affermato Mika in quell’occasione.

E da quel momento il cantante ha potuto vivere ancora più serenamente la sua meravigliosa relazione con Andreas. Nel corso di un’intervista rilasciata a Donna Moderna, Mika ha anche raccontato che lui e il compagno sono soliti litigare molto, ma che probabilmente è proprio questo che li porta ad essere ancora insieme dopo così tanti anni. "Litighiamo. Tanto, a voce alta. Ho molti amici che si stupiscono delle nostre scenate, loro non discutono quasi mai. Di solito, infatti, sono relazioni che non durano", ha affermato il cantante.

