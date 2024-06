Reazione a Catena, i 'Chiuchiarelli' fanno il primo colpo dell’era Insegno ma sul web è già bufera: “Una presa in giro” Prima vittoria nel game show guidato da Pino Insegno in questa edizione 2024, ma le polemiche, ovviamente, non mancano

Sono i ‘Chiuchiarelli’ a piazzare la prima vincita di Reazione a catena 2024 (e dell’era Pino Insegno-bis), indovinando l’ultima parola e conquistando un bottino del valore di 14mila euro. Ma, come ormai succede sempre, nei seguitissimi game show della fascia oraria preserale di Rai 1, non sono mancate polemiche che hanno rimbalzato da un account all’altro animando i social di chi stava seguendo in tempo reale il programma. Ecco com’è andata la puntata in onda ieri sera, martedì 4 giugno 2024.

Reazione a Catena (4 giugno), il trionfo dei ‘Chiuchiarelli’

Come era successo già nella puntata di esordio, anche il dibattito social durante la puntata di Reazione a Catena di martedì 4 giugno si è focalizzata molto sulla figura del conduttore di ritorno, Pino Insegno. Tra sostenitori e denigratori, la maggior parte dei quali motivati, dall’una e dall’altra parte, più dalle idee politiche che dal condividere l’apprezzamento o meno sulle competenze professionali del conduttore, si è fatta però anche sentire, finalmente, la voce di chi ha seguito il gioco. Ma anche in questo caso le polemiche non sono mancate.

La partita dei campioni ‘Chiuchiarelli’ è stata perfetta e in particolare Rita, Davide e Chiara hanno fatto un figurone nel penultimo gioco, quello dell’Intesa particolare, infilando ben 15 parole e mettendo in luce un’intesa davvero notevole. Una prestazione vincente soprattutto grazie alla velocità di pensiero della signora Rita, definita da Pino Insegno "un genio" di questo gioco. Le avversarie Jara, Agnese e Claudia si sono fermate al magro bottino di sole 4 parole e i Chiuchiarelli sono quindi andati a giocarsi il montepremi accumulato di ben 120mila euro all’Ultima Catena.

Il percorso per arrivare all’ultima parola non è stato netto e, tra un inciampo e l’altro, i campioni sono arrivati all’ultimo a giocarsi un bottino di 14mila euro. Le parole da collegare erano Classe e Profilo e la parola in mezzo, quella da indovinare; iniziava con FO e finiva con O.

La soluzione, era proprio la prima che viene in mente sicuramente anche a voi: FOTO. Ma è stata proprio la semplicità di questa parola la vera difficoltà da superare per i campioni. A impuntarsi in particolare è stata proprio la geniale Rita a cui, la parola Foto proprio non convinceva, sembrandole davvero troppo semplice per un quiz con del denaro in palio. Mentre Davide e Chiara, pensa che ti ripensa, arrivano alla conclusione che non può esserci altra soluzione diversa da quella più intuitiva, Rita appare titubante e fa resistenza fino all’ultimo secondo. Poi cede all’evidenza e, quando il portavoce Davide dà la soluzione a Pino Insegno, mentre in studio si festeggia la prima vittoria di stagione a Reazione a catena, sui social partono le proteste social di chi la pensa come Rita e trova davvero troppo facile la parola che, di fatto, valeva 14mila euro.

Sui social esplode il delirio: "Facilità imbarazzante"

"Ma è una presa in giro l’ultima catena , mancava solo una lettera per la soluzione che era "foto" #reazioneacatena", si indigna un utente, "Ma dai….facilissima!!!"sbotta un altro. E ancora: "Mai vista una parola finale così facile scusate……" E c’è chi solidarizza con Rita: "Facilità imbarazzante ha ragione la signora che schifo" "anche la signora non si capacita di come possa essere così semplice…" Infine, non manca chi ironizza: "è colpa di Insegno pure che la risposta era troppo facile"…

