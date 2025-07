Reazione a Catena, debutto col botto delle 'Niente in ordine' ma sul web è caos: "Soluzioni a modo loro" Nuovi campioni nel game show preserale di Rai Uno: cosa è successo nella puntata di venerdì 25 luglio 2025

Cambio della guardia a Reazione a Catena: nuovi campioni subito vincenti, ma vecchie polemiche nella puntata di venerdì 25 luglio del game show preserale di Rai Uno guidato da Pino Insegno. Scopriamo cosa è successo.

Reazione a Catena, puntata 25 luglio 2025: cosa è successo

A giocare nell’ultima puntata di Reazione a Catena prima che scatti la formula weekend, venerdì 25 luglio, sono le campionesse "Giovediamoci", ovvero Luana, Claudia e Raffaella, talmente brave da riuscire tre volte su tre ad arrivare all’Ultima Catena e scoprire l’Ultima Parola. A sfidarle, arrivano negli studi del Centro di Produzione Radio Televisiva di Napoli Mimmo, Carlo e Sonia, ovvero i "Niente in ordine", tre amici pugliesi della provincia di Foggia.

Anche questa sera il gioco che si rivela decisivo per tutta la partita è quello dell’Intesa Vincente, una sfida in cui i concorrenti devono dimostrare non solo preparazione e prontezza di risposta ma anche la complicità tra loro. Chi vince ha la strada spianata per tentare di sbancare l’Ultima Catena indovinando la giusta soluzione per l’Ultima Parola. All‘Intesa Vincente le campionesse Luana, Claudia e Raffaella si fermano a 8 termini indovinati. Subito dopo Carlo, Mimmo e Sonia infilano ben 11 termini giusti diventando così i nuovi campioni di Reazione a Catena e conquistandosi il diritto di andare a giocare a l’Ultima Catena.

Il montepremi di partenza per i "Niente in ordine" è di ben 121000 euro. La Catena, per i nuovi campioni risulta piuttosto accidentata e il montepremi si assottiglia fino a 3782 euro. In particolare, il collegamento "Elettrico-Esaurito" viene contestato sul web. Alla fine comunque i campioni se la devono vedere con l’ultima parola. Il termine che devono indovinare Carlo, Mimmo e Sonia segue il termine "Totale" e inizia con "Bu" e finisce con "A". I campioni non riescono a trovare una soluzione convincente al primo tentativo e decidono quindi di acquistare il terzo elemento che è "Insalata". A quel punto possono dare sicuri la loro soluzione già pensata precedentemente e confermata dal terzo termine, ovvero "Insalata". Il termine è proprio quello corretto e i campioni possono festeggiare la loro prima vittoria.

Le reazioni social

Come detto, durante l’Ultima Catena c’è un’associazione che fa molto discutere il pubblico social. Se c’è sempre chi festeggia una vittoria scrivendo: "Vabbè almeno sono più simpatici delle precedenti!", e chi commenta il piccolo bottino "Per una volta potrebbero provarla invece che dimezzare, hai tremila, mica trentamila. Vincerne mille e otto in tre", non mancano le critiche su quel collegamento "Elettrico-Esaurito" eccone alcune: "Sì vabbè, anche stasera catena insulsa", "Esaurito con elettrico? Ma da quando in qua?", "Elettrico ed esaurito? Ma per favore!", "Elettrico e Esurito? Pur di non dare i soldi si inventano collegamenti surreali", "Noto che gli autorj danno delle definizioni e soluzioni a modo loro".

