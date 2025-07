Reazione a Catena, i "Niente in ordine" vincono tra le polemiche: "Se le inventano di notte" Cosa è successo nella puntata di lunedì 28 luglio del game show preserale di Rai Uno guidato da Pino Insegno: i campioni conquistano il montepremi ma sui social c'è chi critica

Una nuova settimana a Reazione a Catena inizia con una vittoria all’Ultima Catena, e con i campioni, "Niente in ordine" che si portano a casa un gruzzoletto da 5250 euro. Scopriamo come è andata e cosa è successo nella puntata di Reazione a Catena di lunedì 28 luglio 2025.

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata di lunedì 28 luglio 2025

A giocare negli studi del centro di produzione radiotelevisiva di Napoli, introdotti da Pino Insegno ci sono i campioni "Niente in ordine" ovvero Mimmo, Carlo e Antonia, tre amici della provincia di Foggia e i "Radicati" sono le sorelle Alessandra e Francesca con il papà Giuseppe, una famigliola friulana.

Come ogni sera, anche nella puntata di lunedì 28 luglio 2025 di Reazione a Catena, il momento cruciale della partita si rivela il gioco dell‘Intesa Vincente, un momento che mette alla prova non solo la preparazione e la velocità di ragionamento dei concorrenti, ma soprattutto la complicità e la reciproca comprensione tra i componenti delle squadre. Chi vince può provare a conquistare il montepremi di puntata accedendo al gioco finale de l’Ultima Catena. Questa sera i campioni, i "Niente in ordine" infilano 7 termini corretti, una cifra non eccezionale, che però basta a superare i "Radicati" che si fermano a 5.

I "Niente in ordine" possono quindi giocarsi il montepremi finale di puntata all’Ultima Catena. Il gruzzolo di partenza per i campioni ammonta a 90000 euro. Durante la Catena i campioni hanno più di qualche inciampo e arrivano all’Ultima Parola con un bottino che si è assottigliato a 11250 euro, L’Ultima Parola segue il termine "Pezzo", inizia con le lettere "Sa" e finisce con "O". I "Niente in ordine" decidono di comprare anche il terzo termine, assottigliando ancora il montepremi a 5250 euro. Il terzo termine è "Roma". La soluzione proposta dai campioni è "Sacco" ed è proprio la soluzione giusta.

Le reazioni social

Possono mancare anche questa sera, polemiche, sull’andamento della partita da parte del pubblico che gioca contemporaneamente ai concorrenti del programma, sui social? La risposta è no. Il pubblico su X in particolare, questa sera si scaglia contro un collegamento dell’Ultima Catena che, secondo molti, appare forzato. Ecco alcuni commenti: "Attaccato/Intonato più tirata non si può ", "Attaccato ed intonato Ha attaccato l’inno.. ha intonato l’inno (ma che si inventano???!) Oggi hanno definitivamente distrutto ciò che restava dell’italiano", "Intonato-attaccato ma che cacchio si inventano????", "Intonato – Attaccato: se le inventano la notte gli autori!", "Gli autori di quest’anno si divertono con l’impossibile",

