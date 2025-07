Re Carlo, “problema di salute nella notte”: sudditi in ansia. Il Palazzo fa chiarezza dopo l’arrivo di Macron Durante la visita ufficiale con Macron, il sovrano è stato fotografato con l’occhio destro rosso: dopo ore di speculazioni, il Palazzo ha chiarificato tutto.

Non si può dire sia la prima volta che una foto, un’inquadratura o un dettaglio sfuggito durante un’uscita pubblica del Re finiscono per accendere ipotesi e sospetti. Ma questa volta si è creato un certo clamore: un’occhio iniettato di sangue, un’immagine diffusa velocemente dai vari tabloid, ed è esplosa la domanda che in tanti si fanno da mesi. Come sta davvero Re Carlo?

Re Carlo: Un rossore che non passa inosservato alla visita di Macron

L’occasione era di quelle importanti. La visita ufficiale del presidente francese Emmanuel Macron e di sua moglie Brigitte nel Regno Unito, con tre giorni fitti di incontri, celebrazioni e cene di Stato. A fare gli onori di casa, naturalmente, Carlo e Camilla. Ma fin dalle prime foto scattate a Windsor, in molti hanno notato che l’occhio destro del sovrano era particolarmente rosso, tanto da sembrare colpito da un’emorragia. Le immagini hanno fatto subito il giro dei media, alimentando ipotesi sulla possibilità che il Re stesse affrontando un nuovo problema di salute. L’attenzione, inevitabilmente, si è concentrata anche sul legame con il percorso oncologico che Carlo ha confermato di seguire all’inizio dell’anno.

La risposta del Palazzo Reale non si fa attendere

Dopo ore di mormorii e articoli, è arrivata la smentita ufficiale da Buckingham Palace. Nessun peggioramento, nessun sintomo correlato alla malattia. Si tratta soltanto di un capillare rotto, sviluppatosi durante la notte. Una condizione fastidiosa, certo, ma comune e ben lontana dall’essere pericolosa. Una spiegazione secca, pensata proprio per placare sul nascere ogni allarmismo. Nonostante questo, l’episodio ha riportato al centro dell’attenzione la figura del Re e la sua condizione fisica, che continua a essere oggetto di grande interesse in patria e all’estero.

Una visita nello sfarzo e nelal regalità

Il piccolo incidente estetico non ha in alcun modo modificato il protocollo della visita. Re Carlo ha preso parte a tutti gli appuntamenti previsti: dal benvenuto ufficiale a Windsor con la parata militare e il saluto al presidente Macron, al sontuoso pranzo nella State Dining Room, fino alla visita alla Green Drawing Room, dove è stata allestita un’esposizione di pezzi della Royal Collection legati alla storia francese.La sera poi si è tenuto l’evento più atteso: il banchetto ufficiale a St George’s Hall, con la presenza di alte cariche britanniche e francesi, e i discorsi di rito dei due capi di Stato. Il re è apparso sorridente e coinvolto, anche se non si è mai parlato apertamente del piccolo problema all’occhio.

Tensione per i prossimi appuntamenti

Nei prossimi giorni la visita francese proseguirà con gli incontri a Londra: Macron sarà ospite a Westminster Abbey, visiterà il Parlamento e avrà colloqui istituzionali con il primo ministro britannico. Re Carlo dovrebbe continuare a partecipare agli appuntamenti principali, ma resta alta l’attenzione su ogni sua apparizione pubblica, soprattutto in un periodo in cui il Paese cerca rassicurazioni. L’episodio dell’occhio arrossato dimostra quanto ogni minimo segnale venga letto e interpretato in mille modi diversi. Per ora, però, da Buckingham il messaggio è rassicurante, non c’è nulla di cui preoccuparsi.

