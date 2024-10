Raoul Bova, la sua casa nel cuore di Roma in stile jungle: dove vive con Rocìo Munoz Morales

Raoul Bova, la sua casa nel cuore di Roma in stile jungle: dove vive con Rocìo Munoz Morales L'attore, su Rai 1 con Don Matteo 14, vive con la compagna e collega nella Capitale, insieme allo loro due figlie, Luna e Alma.

Raoul Bova è da pochissimo tornato su Rai 1 con la 14esima stagione di Don Matteo. Questa sera, giovedì 24 ottobre, l’attore andrà in scena nei panni di Don Massimo con la seconda puntata della serie, e sicuramente sarà ancora un successo. Il primo episodio, infatti, è stato da record, ed è stato visto da 4.930.000 telespettatori, pari al 27.8% di share, ma siamo sicuri che stasera non sarà da meno. L’ormai celebre sacerdote ha sostituito il personaggio interpretato da Terence Hill, amatissimo dal pubblico, ma nonostante questo è riuscito a conquistare i fan della serie, con il suo talento e charme. E mentre Don Massimo corre su e giù con la sua moto e vive nella canonica di Spoleto, Raoul Bova condivide invece la casa e la vita con Rocìo Munoz Morales. La coppia, insieme dal 2013, vive in un grande appartamento nel cuore di Roma, con le loro due figlie, Luna nata nel 2015, e Alma, venuta al mondo nel 2018.

La casa romana di Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales: pareti jungle e divano geometrico

Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales vivono ormai da anni insieme a Roma, nel centro della città, insieme alle loro due bambine. La loro casa è un grande appartamento, luminoso, dove a farla da padrone è il pavimento in legno e la carta da parati diversa in ogni stanza, un dettaglio che rende ogni ambiente della dimora unico. Nel bagno, ad esempio, sui muri ci sono grandi foglie verdi e fenicotteri rosa, uno stile jungle che fa da sfondo a un enorme vasca in ceramica bianca free standing (fuori terra, per intenderci). In camera da letto, invece, la pareti sono a righe, mentre tutti gli arredi virano su toni neutri.

Per la stanza delle bambine, la coppia ha scelto qualcosa di più classico, optando per una decorazione tutta rosa, con unicorni e alberi incantati. Nel grande soggiorno, come si vede negli scatti postati su Instagram dall’attrice, capeggia un divano con fantasia geometrica sui toni del nero e del bianco, dove la famiglia passa tanti momenti di relax. Qui gli arredi hanno linee essenziali e moderne, e ci sono parecchi dettagli di design. Tante anche le foto di coppia sparse qua e là. Dalle immagini social, non si capisce bene lo spazio esterno ma pare che ci sia un’ampia terrazza ricca di verde, che circonda gran parte dell’appartamento.

