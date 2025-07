Rai, sciopero dei giornalisti contro il direttore Petrecca: salta la prima di serie A, a rischio il debutto di Gattuso con la Nazionale Forti scontri interni alla rete ammiraglia dove i giornalisti sportivi hanno accusato il direttore, ritenuto vicino a Giorgia Meloni, di “intimidazione”.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

IPA

CONDIVIDI

Mare in tempesta in casa Rai, dove la redazione dei giornalisti sportivi ha ufficialmente proclamato una serie di scioperi schierandosi contro il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, ritenuto vicino a Giorgia Meloni e accusato di creare "un clima di pesante intimidazione". Dopo un comunicato ufficiale del comitato di redazione e la successiva impossibilità di trovare un punto di conciliazione con l’azienda, i giornalisti hanno proclamato il primo giorno di sciopero per il 24 agosto, proprio in occasione della partenza della Serie A, e questo è soltanto l’inizio: scopriamo di più.

Rai, scontro tra i giornalisti e il direttore dello Sport Paolo Petrecca

Tutto è iniziato nei primi giorni del mese di luglio, quando l’assemblea dei giornalisti sportivi ha annunciato lo stato di agitazione, affidando al Cdr (Comitato di redazione) un pacchetto di tre giorni di sciopero. In particolare, il comunicato esposto contro il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca affermava: "La redazione vive in un clima di pesante intimidazione ribadito dallo stesso direttore nella discussione del secondo piano editoriale, in cui ha tenuto più volte a precisare che chi non è con lui è contro di lui e che anche in caso di sfiducia, lui sarebbe andato avanti forte del consenso dell’azienda".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nelle ultime ore, il comitato ha fatto sapere che "il tentativo di conciliazione con l’azienda è fallito", che il direttore Paolo Petrecca, già sfiduciato due volte, rimarrà al suo posto almeno fino alla riunione del Cda di fine luglio e che il primo giorno di sciopero è previsto per il prossimo 24 agosto.

Rai, i giorni di sciopero dei giornalisti sportivi

Da ciò che è ufficialmente emerso nelle ultime ore, il primo giorno di sciopero dei giornalisti sportivi è previsto per domenica 24 agosto, proprio in occasione della partenza della Serie A di Calcio e della partita di pallavolo che vedrà sfidarsi Italia-Cuba. Da quanto riportato da La Repubblica, i successivi giorni di scioperò saranno poi martedì 2 e venerdì 5 settembre, e andranno inevitabilmente a influire sugli appuntamenti sportivi di quelle giornate, ovvero la partita dell’Europeo di basket maschile e il calcio con l’attesissima partita Italia-Estonia, la quale segnerà anche il debutto di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale.

Chi è il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca

Paolo Petrecca, classe 1964, è giornalista professionista dal 1997 e ha iniziato a lavorare per la Rai nel 2001 come redattore del Tg2. Nel 2019 è diventato vice Direttore di Rai News e nel 2021 è stato nominato Direttore delle testate Rai News 24, Televideo e Rainews.it. Nel 2025 ha poi assunto l’incarico di Direttore della Direzione Sport nell’ambito della Direzione Coordinamento Generi, e della Testata Rai Sport.

Potrebbe interessarti anche