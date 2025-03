Diaco stronca Alba Parietti: “Volgare, scusati col pubblico”, gelo in diretta su Rai 2 Durante l'ultima puntata di BellaMà il conduttore ha rimproverato la showgirl per un'espressione usata nella sua trasmissione in onda su Rai 2.

Alba Parietti ha provocato le ire di Pierluigi Diaco pronunciando una parola definita dal conduttore di BellaMà volgare. Il giornalista televisivo non vuole in nessun modo che si usino espressioni poco consone nella Tv di Stato e ha ripreso la showgirl durante la trasmissione in onda su Rai 2.

Pierluigi Diaco rimprovera Alba Parietti a BellaMà

Nell’ultima puntata di BellaMà in onda su Rai 2 un ragazzo stava parlando del lato B di Alba Parietti, usando la parola fondoschiena: "Tempo fa… hai detto che ti piaceva mostrare il tuo… fondoschiena". La soubrette senza indugi ha esclamato "cul*". A quel punto Pierluigi Diaco è esploso e l’ha guardata malissimo. "No è veramente volgare", ha detto. "Lo so, lo so che non sopporti che si dicano certe parole ma lo chiamano tutti così" ha dichiarato la Parietti con il giornalista che continuava a dirle di essere volgare. Poi le ha consigliato di scusarsi con il pubblico e allora a quel punto la showgirl ha continuato la presa in giro al conduttore del programma di Rai 2, affermando: "Mi scuso con il pubblico per aver detto la parola cul*". Il conduttore non ha nascosto un sorriso timido e non ha voluto ancora gettare benzina sul fuoco, sorvolando la seconda volta in cui è stata pronunciata la parola incriminata. Il video di questo siparietto avvenuto a BellaMà sta già facendo il giro del web, diventando virale in poco tempo.

Alba Parietti e le voci sulla crisi con Fabio Adami

Intanto in barba alle voci che volevano lontani la showgirl e il suo compagno Fabio Adami, i due si sono mostrati insieme in una foto sulla neve, lei con gli occhiali da sole e lui con lo sguardo fisso all’obiettivo. La didascalia alla foto è semplice, soltanto un "Courmayeur, 23 marzo 2025". Il sito di Roberto D’Agostino, Dagospia, aveva condiviso la notizia della fine della loro storia dopo tre anni d’amore, dopo quell’incontro in un treno. Una rottura dovuta a vari malintesi e divergenze d’opinione su alcuni aspetti della loro storia d’amore. Tuttavia la foto postata da Alba Parietti racconta di un amore vivo e vegeto che continua a far sognare entrambi e i loro fan. I diretti interessati non hanno voluto commentare i rumor sulla presunta fine o crisi della loro relazione. Si sono soltanto limitati a postare due giorni fa attraverso l’account Instagram della Parietti la foto che li ritrae più innamorati che mai sulla neve in vacanza a Courmayeur.

