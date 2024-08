Disastro Rai 1, Alessia Marcuzzi 'cancellata'. Il motivo (e cosa ci sarà al suo posto) Le repliche di Boomerissima sulla prima rete saranno sospese dopo due soli appuntamenti, affossati dalle Olimpiadi e dall’estate: un nuovo caso Noos

Per Rai 1 l’estate si complica. La prima rete della tv pubblica sta vivendo un vero e proprio periodo di crisi, affossata dalle vacanze ma anche e soprattutto dalla concorrenza di Rai 2 e delle seguitissime Olimpiadi di Parigi 2024. Nel weekend è arrivato un nuovo, pesante, tonfo, con le repliche di Boomerissima piombate all’8,7% di share. Proprio come Noos di Alberto Angela, Lo show di Alessia Marcuzzi verrà sospeso dopo due soli appuntamenti. Scopriamo tutti i dettagli.

Boomerissima: gli ascolti deludenti di Alessia Marcuzzi

Anche quest’anno, come sempre, in estate la tv italiana si è "spenta" e ha lasciato spazio soprattutto alle repliche. La già difficile programmazione estiva di Rai 1, tuttavia, si è rivelata peggiore del previsto, soprattutto a causa della concorrenza ingombrante delle Olimpiadi di Parigi 2024 che appassionano tutto il giorno il pubblico di Rai 2. I Giochi olimpici continuano infatti a registrare ottimi ascolti, lasciando le briciole alla prima rete della tv di Stato.

Nel weekend, come anticipato, Rai 1 ha incassato l’ennesimo duro colpo. Lo scorso sabato le repliche di Boomerissima non sono andate oltre l’8,7% di share (neanche un milione di spettatori sintonizzati), crollando sotto i colpi delle Olimpiadi e facendo peggio de Lo Show dei Record di Gerry Scotti su Canale 5, anch’esso in replica. Lunedì è stata la volta di Nero a metà con Claudio Amendola (8,3% di share), martedì della serie francese Sophie Cross – Verità nascoste (7,9% di share, scivolando addirittura fuori dal podio dei dati Auditel dietro Rai Sport), a testimoniare una vera e propria crisi per Rai 1.

Di qui la decisione di sospendere le repliche di Boomerissima. La seconda stagione dello show di Alessia Marcuzzi era già stata un mezzo flop su Rai 2 rispetto a quella d’esordio (con una media del 5,1% di share contro il 7,29% della prima) e, a quanto pare, non ha trovato maggiore fortuna su Rai 1. Sabato prossimo, dunque sulla prima rete ci sarà il film C’era una volta… a Montecarlo.

Alessia Marcuzzi è la seconda "vittima" della difficile estate di Rai 1, già costretto a sospendere Alberto Angela e Noos sotto i colpi del successo di Temptation Island. Quel che è certo è che le cose in Rai devono cambiare (e in fretta): oltre al problema repliche e Olimpiadi, infatti, Techetechetè non si sta più rivelando l’ottimo traino per la prima serata durante l’access prime time, in attesa del ritorno di Affari Tuoi e del debutto di Stefano De Martino.

