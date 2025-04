Pino Insegno, dubbi risolti: la (strana) scelta della Rai su Reazione a catena Nonostante i risultati non entusiasmanti dell'ultima stagione, il conduttore viene riconfermato alla guida del quiz estivo di Rai 1, decisione che fa discutere.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Pino Insegno tornerà al timone di Reazione a Catena su Rai 1 a partire dall’8 giugno 2025, con programmazione prevista fino al 31 dicembre. Lo ha anticipato il settimanale Oggi, smentendo le voci sempre più insistenti che volevano un cambio alla conduzione. Dopo l’ultima edizione non brillante, in molti davano per certo l’arrivo di un nuovo volto: Flavio Montrucchio, Massimiliano Ossini, Alessandro Greco o Gabriele Corsi erano i nomi che circolavano con più insistenza. E invece no. Alla fine la Rai ha scelto di puntare ancora su Insegno, dando continuità a un format che ha fatto in ogni caso la storia dell’estate televisiva.

Reazione a Catena, un programma che ha perso verve

Non ci giriamo troppo intorno: Reazione a Catena non ha vissuto la sua stagione migliore. Gli ascolti lo confermano. Dopo anni di buoni risultati, nel 2024 si è registrata una netta flessione. La media è scesa al 22% circa, con alcune serate in cui si è toccato addirittura il 18,7%, dati non proprio rassicuranti per la fascia preserale di Rai 1. Un calo che ha inevitabilmente acceso il dibattito sul futuro del programma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le critiche social e il flop di Pino Insegno

Sui social network le critiche non sono mancate. anzi si sono moltiplicate. A Insegno è stato rimproverato uno stile di conduzione un po’ datato, forse meno adatto al pubblico più giovane. Alcuni hanno parlato di puntate troppo lunghe e ritmi lenti. Altri hanno lamentato la mancanza di concorrenti capaci di creare empatia, elemento fondamentale per fidelizzare chi guarda da casa. E poi, non si può ignorare anche il peso della competizione: Mediaset ha tentato infatti il tutto per tutto rilanciando La Ruota della Fortuna con un volto amato come Gerry Scotti, ha offerto un’alternativa solida e ben confezionata.

Va detto che per Insegno questo ritorno rappresenta anche un banco di prova importante. I suoi ultimi progetti non sono andati bene. Il Mercante in Fiera, andato in onda su Rai 2 ha faticato a superare il 3% di share ed è stato chiuso con largo anticipo. Nemmeno la sua parentesi a L’Eredità ha lasciato il segno: durante la sua gestione gli ascolti sono calati vistosamente, tanto da far tornare Marco Liorni al timone in pianta stabile. Oggi il game show invece viaggia oltre il 23% di media.

Rezione a Catena con Insegno, un’occasione per fare meglio

Nonostante tutto, in casa Rai si è deciso di dare a Insegno un’altra possibilità. Una scelta che lascia intendere una certa fiducia, ma anche la volontà di non stravolgere completamente un format che, seppur in affanno, resta un punto fermo del palinsesto estivo. Si discute già di possibili novità: grafiche rinnovate, regolamento più snello, forse un maggior coinvolgimento del pubblico tramite i social. Piccoli aggiustamenti che potrebbero fare la differenza. Ora tocca a lui dimostrare che non è un nome datato. L’estate 2025 potrebbe essere l’occasione per rilanciarsi o, al contrario, per allentare la pressione. La sfida è aperta, e il pubblico osserva con attenzione.

Potrebbe interessarti anche