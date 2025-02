Reazione a Catena, edizione 'ridotta' e sorpresa in conduzione. Che fine fa Pino Insegno Nonostante il calo della passata stagione il conduttore dovrebbe essere riconfermato alla guida del game show del preserale di Rai 1: perché

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Pino Insegno vola verso la conferma alla conduzione di Reazione a Catena. Il conduttore romano dovrebbe tornare al timone del programma a partire dal prossimo giugno, quando L’Eredità di Marco Liorni passerà il testimone del preserale al game show dell’estate di Rai 1. Stando a quanto rivelato da TvBlog, infatti, Insegno resterà alla guida di RAC nonostante il calo della passata stagione. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Reazione a Catena, Pino Insegno verso la riconferma

In casa Rai è tempo di pensare al futuro. Se, da un lato, Caterina Balivo è sempre più vicina alla conferma per la prossima stagione al timone de La volta buona anche e soprattutto grazie agli ottimi ascolti (ieri da record), dall’altro Pino Insegno potrebbe avere una seconda chance alla conduzione di Reazione a Catena nonostante i dati Auditel in calo dell’ultima edizione. Stando a quanto rivelato da un retroscena lanciato dal portale TvBlog, infatti, il conduttore romano dovrebbe rimanere saldamente al comando del game show di Rai 1 il prossimo giugno, quando – come da tradizione – prenderà il posto de L’Eredità di Marco Liorni nel palinsesto estivo. Allontanate dunque le voci che portavano a Flavio Montrucchio, Massimiliano Ossini, Alessandro Greco, ma anche al possibile ritorno di Gabriele Corsi.

I numeri del preserale di Rai 1 e il ruolo di Marco Liorni

Forte del suo contratto in essere in viale Mazzini, Pino Insegno viaggia dunque spedito verso la riconferma, nonostante non ci sia ancora nessuna ufficialità. Quel che è certo è che il conduttore sarà chiamato a una sfida difficile nel "rilancio" di Reazione a Catena. La sensazione è che la tv di Stato stia per confermare la fiducia a Insegno anche e soprattutto vista l’enorme concorrenza degli eventi sportivi della scorsa estate (gli Europei di calcio prima e le Olimpiadi di Parigi 2024 poi), che hanno penalizzato non poco il game show di Rai 1, calato dal 24,4% di share dell’edizione precedente – con Marco Liorni alla conduzione – al 20,8% di share della passata stagione. Un down, dunque, dovuto più alla situazione televisiva di quel periodo piuttosto che a eventuali demeriti del conduttore, che anzi è riuscito a timonare il programma sfoderano le sue armi di forza, ovvero l’esperienza nella gestione dei game show e la capacità di tenere la scena con la sua personalità istrionica, apprezzata da molti telespettatori.

Stando alle ipotesi di TvBlog, tuttavia, l’estate di Reazione a Catena potrebbe essere più breve dello scorso anno. La Rai potrebbe infatti decidere di tornare ad affidare la fascia preserale di Rai 1 a L’Eredità già a settembre, per evitare a Marco Liorni l’impervia scalata negli ascolti tv (superata a pieni voti, basti pensare al 27,7% di share registrato ieri contro Paolo Bonolis e Avanti un altro!) con la concorrenza de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5. Non è da escludere, inoltre, l’ipotesi di una novità: un terzo programma nel preserale per fare "rifiatare" sia Reazione a Catena che L’Eredità.

