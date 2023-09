Qualificazioni Euro 2024, Italia-Ucraina per il riscatto azzurro: quando e dove vederla Martedì 12 settembre la Nazionale di Luciano Spalletti è chiamata a fare punti dopo il passo falso con la Macedonia del Nord: diretta tv e probabili formazioni

Nuovo ciclo ma vecchie abitudini. La strada dell’Italia verso UEFA Euro 2024 si è complicata dopo il pareggio della Nazionale di Luciano Spalletti contro la Macedonia del Nord di sabato scorso, esordio del tecnico di Certaldo sulla panchina azzurra. La situazione nel gruppo C di qualificazione ai prossimi Europei è ancora da definire, con la corsa al secondo posto (dietro all’Inghilterra ancora imbattuta) che è quanto mai aperta e che passa da Italia-Ucraina.

Il debutto in terra nostrana di Spalletti alla guida dell’Italia, nella suggestiva cornice della "Scala del Calcio" dello stadio San Siro di Milano, sarà fondamentale per fare punti e soprattutto ritrovare fiducia. Italia-Ucraina si gioca martedì 12 settembre alle 20:45: scopriamo tutti i dettagli e come seguire il match.

Italia-Ucraina: la partita

Con l’Inghilterra in fuga, saranno presumibilmente proprio Italia e Ucraina a contendersi il secondo posto nel girone C delle qualificazioni a Euro 2024, con l’insidia Macedonia del Nord attualmente a pari punti con gli azzurri terzi (ma con una partita in più). Luciano Spalletti deve ripartire dopo l’esordio con passo falso a Skopje e ridare fiducia a un gruppo che vuole assolutamente tornare agli Europei da Campione in carica dopo aver "saltato" il Mondiale 2022 in Qatar.

Italia-Ucraina sa già di scontro diretto e di una sfida fondamentale per gli Azzurri e il nuovo CT, che potrebbero agganciare la Nazionale di Rebrov (che arriverà sicuramente carica dopo aver costretto l’Inghilterra al pareggio) al secondo posto che varrebbe il pass per Euro 2024. Se l’Italia dovesse arrivare terza – ricordiamo – potrà giocare i playoff grazie al successo in Lega A di Nations League.

Le probabili formazioni

Pochi cambiamenti in vista per Luciano Spalletti, che confermerà il 4-3-3 e gli interpreti di Skopje, con qualche eccezione come potrebbe essere Scalvini in difesa e Zaniolo davanti. Dall’altra parte, naturalmente, tantissimo talento, da Zinchenko al capitano Yarmolenko.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Zaniolo, Immobile, Zaccagni. All. Luciano Spalletti

Ucraina (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Tsygankov, Mudryk; Yaremchuk. All. Serhiy Rebrov

Quando e dove vederla (martedì 12 settembre 2023)

Italia-Ucraina si giocherà martedì 12 settembre 2023 allo stadio San Siro: il match sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 1, con streaming disponibile sulla piattaforma RaiPlay. Calcio d’inizio alle 20:45. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

