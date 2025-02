Stasera in tv (25 febbraio): De Martino prepara un colpo storico contro Miriam Leone e Veronica Gentili. Perché Tutti i programmi da vedere stasera in tv, martedì 25 febbraio 2025: dalla nuova puntata di Stasera tutto è possibile su Rai 2, alle indagini de Le Iene

Che fanno di bello stasera in TV? Tutto il meglio della prima serata di oggi in chiaro. Tra film di tutti i tipi, talk e molto altro. Trova nella lista il programma giusto per te in onda martedì 25 febbraio 2025 in prima serata.

Quali sono quindi i programmi migliori della serata?

Stasera in tv (25 febbraio), cosa vedere: De Martino su Rai 2 contro Miriam Leone

La serata televisiva del 25 febbraio 2025 offre una varietà di programmi per soddisfare tutti i gusti. Su Rai 2 va in onda Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino, lo show condotto da Stefano De Martino che propone una serie di prove e giochi esilaranti con ospiti del mondo dello spettacolo. Reduce dal 12.5% di share della scorsa settimana (un dato in calo rispetto alle precedenti puntate, ma comunque eccellente per gli standard della seconda rete), il conduttore napoletano stasera punta a salire ulteriormente di livello, complice anche una contro-programmazione delle altre reti che non sembra irresistibile e che addirittura potrebbe permettere a Stasera tutto è possibile di conquistare un risultato storico, puntando a vincere la serata degli ascolti tv. Su Rai 1, infatti, va in onda la seconda puntata di Miss Fallaci con Miriam Leone, una serie tv che al debutto dalla scorsa settimana ha deluso le attese (18.3% di share) senza raggiungere i picchi delle altre fiction della prima rete.

Programmi tv stasera, 25 febbraio 2025: Le Iene, Le Ragazze e il match Inter Lazio di Coppa Italia

Sul fronte dell’intrattenimento, Italia 1 risponde con Le Iene Show di Veronica Gentili, il programma di inchieste e servizi irriverenti che alterna momenti di denuncia a situazioni più leggere e ironiche. Passando alle altre reti, su Rai 3 va in onda Le Ragazze, programma che racconta storie di donne di epoche diverse, offrendo uno spaccato sulla società attraverso le loro esperienze. Su Canale 5, invece, gli appassionati di calcio potranno seguire il match Inter-Lazio, una sfida imperdibile che metterà in palio l’accesso ai quarti di finale della Coppa Italia. Su Rete 4, invece, c’è È sempre Cartabianca, il talk show di approfondimento politico e sociale condotto da Bianca Berlinguer che come al solito rivaleggerà con DiMartedì su La7.

Per chi preferisce il cinema, su 20 va in onda Lucy, su TwentySeven invece Free Willy – Un amico da salvare, mentre su Cine34 è la volta di Perfetti sconosciuti, il film italiano di grande successo che ha ispirato numerosi remake in tutto il mondo.

Guarda il video per scoprire tutti i consigli di visione di Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

