Aprile sarà un mese davvero interessante per gli abbonati di Prime Video, con tantissime novità tra serie TV e film che promettono di tenere incollati gli spettatori allo schermo. Tante novità e progetti interessanti da scoprire, il catalogo si arricchisce con titoli imperdibili.

Prime Video, serie TV di aprile 2025 : da The Bondsman a Étoile

Ad aprile 2025, Amazon Prime Video arricchisce il suo catalogo con una serie di nuove uscite che spaziano tra vari generi, offrendo agli abbonati un’ampia gamma di opzioni per l’intrattenimento. Ecco una panoramica delle principali novità in arrivo.

The Bondsman (3 aprile): Kevin Bacon interpreta Hub Halloran, un cacciatore di taglie che, dopo essere stato ucciso, viene riportato in vita dal Diavolo per una missione particolare: catturare i demoni evasi dall’inferno. La serie combina elementi di azione, horror e commedia, offrendo una trama avvincente in cui il protagonista cerca redenzione affrontando le sue colpe passate. Prodotta da Blumhouse Television, The Bondsman promette di coinvolgere il pubblico con un mix di suspense e momenti ironici.

Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX (8 aprile): La celebre saga di Gundam si arricchisce di un nuovo capitolo, ambientato in una linea temporale alternativa. La storia segue Amate Yuzuriha, una studentessa di una colonia spaziale, che si ritrova coinvolta in battaglie clandestine di mobile suit dopo l’incontro con Nyaan, una rifugiata di guerra. Diretta da Kazuya Tsurumaki, noto per il suo lavoro su FLCL, e con contributi alla sceneggiatura di Hideaki Anno, creatore di Neon Genesis Evangelion, la serie offre una combinazione di battaglie mecha spettacolari e una trama ricca di intrighi politici.

#1 Happy Family USA (17 aprile): Creata da Ramy Youssef, questa serie animata per adulti racconta le vicende della famiglia Hussein, che vive nell’America post 11 settembre sotto la costante sorveglianza dei vicini sospettosi. Attraverso una satira pungente, la serie esplora le difficoltà e le contraddizioni di una famiglia musulmana che cerca di integrarsi in una società diffidente, offrendo spunti di riflessione sulla convivenza e i pregiudizi.

Étoile (24 aprile): Due prestigiose compagnie di ballo, una di New York e l’altra di Parigi, decidono di scambiarsi gli allievi più talentuosi nel tentativo di risollevarsi da una crisi. La serie drammatica esplora le sfide, le rivalità e le passioni del mondo della danza, mettendo in luce le storie personali dei ballerini mentre si confrontano con nuove culture e aspettative.

Film di aprile 2025 su Prime Video: G20

G20 (10 aprile): Viola Davis interpreta la Presidente degli Stati Uniti, Danielle Sutton, che si trova a dover fronteggiare un attacco terroristico durante il vertice del G20. Dopo essere sfuggita alla cattura, Sutton deve utilizzare tutta la sua astuzia e determinazione per proteggere la sua famiglia, il suo paese e i leader mondiali presenti. Il film promette azione intensa e una protagonista forte, offrendo una riflessione sulle responsabilità e le difficoltà legate al ruolo di leader in situazioni di crisi.

Con queste nuove uscite, Amazon Prime Video si prepara a offrire ai suoi abbonati un aprile ricco di emozioni e storie coinvolgenti, capaci di soddisfare i gusti più diversi.

